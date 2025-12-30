Meteorologii ANM au emis mai multe avertizări de viscol. Vor reveni și ninsorile. Avertizările meteo au fost extinse în alte patru județe din sud: Dolj, Olt, Teleorman și Mehedinți. În aceste zone, vântul va bate foarte tare, cu rafale de până la 70 km/h, inclusiv în orașe. Pompierii spun că este un vânt periculos. În ultimele 24 de ore, au avut zeci de intervenții din cauza vremii.

De marți încep din nou ninsorile în nordul țării, apoi se vor extinde în toată jumătatea de nord și vor ține până pe 3 ianuarie. Temperaturile vor scădea tot mai mult, pentru că ajunge peste România aer foarte rece, de origine polară.

Noaptea, temperaturile pot ajunge la -12 grade în estul Transilvaniei. În restul zonelor va fi ger. De aceea, este bine să vă planificați cu atenție orice deplasare în această perioadă.

În țară, 30 decembrie: În sud și sud-est cerul va fi parțial senin, iar în rest mai mult noros. Va ninge slab la munte, în Maramureș și Transilvania, pe alocuri în Moldova și Crișana și foarte rar în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În Banat vor fi precipitații slabe, mai ales lapoviță și ninsoare, care pot duce la polei. Vântul va bate tare în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50–70 km/h. La munte, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va fi foarte puternic: 60–85 km/h, iar la peste 1700 m chiar 90–120 km/h. Acolo va fi viscol și vizibilitate redusă. Temperaturile maxime vor fi între -4 și 5 grade, iar minimele între -12 și -4 grade.

București, 30 decembrie: Cer parțial noros, cu posibile fulguieli la începutul nopții. Vânt moderat, de 30–35 km/h. Temperatura maximă: aproximativ 5 grade. Temperatura minimă: între -7 și -4 grade.

În țară, 31 decembrie: În sud și sud-est cerul va fi variabil, iar în rest mai noros. Va ninge slab la munte și în vestul și nordul țării, pe alocuri în Transilvania și izolat în Moldova. Vântul va sufla moderat, cu rafale puternice la munte, de 70–90 km/h, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură. Pe parcursul zilei, vântul se va intensifica local și la câmpie, cu rafale de 45–55 km/h. Temperaturile maxime vor fi între -7 și 4 grade, iar minimele între -13 și -5 grade.

București, 31 decembrie: Cer mai mult senin. Vânt moderat, de 30–35 km/h. Temperatura maximă: aproximativ 3 grade. Temperatura minimă: între -7 și -5 grade, mai scăzută la marginea orașului.

29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026: Temperaturile vor fi, în general, normale pentru această perioadă în toată țara. În sudul Carpaților poate fi puțin mai frig. Va ploua sau ninge mai mult decât de obicei în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni. În sud și est va fi mai puțină precipitație, iar în restul țării cantitățile vor fi normale.

5 ianuarie – 11 ianuarie: Va fi mai cald decât normal în toată țara, mai ales în sud-est. Precipitațiile vor fi mai multe decât de obicei în toată România, în special în vest.

12 ianuarie – 18 ianuarie: Temperaturile vor rămâne mai ridicate decât normalul perioadei, mai ales în sud-est. În zonele din interiorul Carpaților va ploua sau ninge mai mult, iar în rest cantitățile vor fi normale.

19 ianuarie – 25 ianuarie: Va fi puțin mai cald decât normal în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, normale în majoritatea regiunilor.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.