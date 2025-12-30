George Scutaru este de părere că România trebuie să accelereze programul de reînarmare pentru a face față unor provocări posibile în zona economică exclusivă, care nu este acoperită de articolul 5 din NATO, ce garantează apărarea colectivă în cazul unui atac asupra unui stat membru.

Potrivit lui Scutaru, România va deveni în 2027 cel mai mare producător și exportator de gaze din Uniunea Europeană, ceea ce îi va conferi o relevanță strategică sporită. Aceasta crește riscul unor acțiuni hibride din partea Rusiei, precum atacuri sub steag fals, mine, acțiuni cibernetice sau utilizarea dronelor împotriva unor ținte din zona economică exclusivă a României. Expertul subliniază că protecția oferită de articolul 5 nu se aplică acestei zone, astfel că fiecare membru NATO trebuie să-și gestioneze apărarea independent acolo unde este necesar.

„Să nu uităm că în 2027, România va deveni cel mai mare exportator, producător de gaze din UE, cu o cotă mare inclusiv în ceea ce înseamnă exportul, ceea ce se traduce printr-o relevanță strategică. Acțiunile hibride în Marea Neagră sunt posibile, acțiuni sub steag fals, mine, acțiuni cibernetice, inclusiv folosirea dronelor împotriva unor ținte din zona economică exclusivă care nu este acoperită de articolul 5. Dincolo de articolul 5 este ceea ce trebuie să facem noi, fiecare membru NATO în parte”, a spus acesta la Antena 3.

Scutaru susține că pentru Rusia miza depășește noile teritorii în Ucraina, vizând mai degrabă o nouă arhitectură de securitate în Europa. El avertizează că semnalele externe, în special cele venite din partea SUA, pot fi interpretate greșit de Moscova. În prezent, România găzduiește aproximativ 1.000 de soldați americani, comparativ cu 11.000 în Polonia, iar această prezență relativ redusă în apropierea Mării Negre ar putea fi percepută ca un semn de neinteres pentru regiune.

„Cel mai riscant în perioada următoare sunt semnalele care ar putea fi interpretate greșit de către ruși, semnalele din partea americanilor. În acest moment, noi avem 1.000 de soldați americani în România, 11.000 în Polonia. O asemenea prezență americană în România, în apropierea Mării Negre ar putea fi interpretată ca o lipsă de interes pentru această zonă”, a mai spus Scutaru.

Fostul consilier prezidențial Cristian Diaconescu critică faptul că România a alocat pentru apărare doar 2,17% din PIB, sub angajamentul de 2,5%. El subliniază că argumentul unei frontiere lungi cu Ucraina nu mai este suficient, întrucât crizele se pot desfășura mult mai rapid decât cooperarea internațională. În contextul actual, România trebuie să acționeze independent și continuu pentru a-și proteja securitatea națională.

Diaconescu precizează că negocierile pentru programul SAVE, care încep în ianuarie, vor implica împrumuturi menite să consolideze capacitatea de apărare a României și să descurajeze orice acțiune conflictuală externă. Ajustarea cheltuielilor și consolidarea echipamentelor militare reprezintă pași cruciali pentru a răspunde provocărilor strategice generate de contextul internațional și de creșterea importanței României ca exportator de gaze.

„Argumentul că avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina nu mai este sufiecient. O criză se mișcă mult mai repede decât o cooperare, motiv pentru care în acest moment, având în vedere și profilul leadership-ului european și transatlantic, politica externă selectivă, fără a mai aștepta o decizie consensuală multilaterală, ceea ce contează pentru România este ceea ce decide România, reprezintă argumente față de care trebuie lucrat 24/7. Am avut 2,17% din PIB, cheltuieli pentru armată, trebuia să fie 2,5% în acest an. Deci, încep negocierile din ianuarie, privind programul SAVE. Este vorba despre niște împrumuturi care în mod categoric pot reprezenta un argument hotărâtor în a apăra România și a descuraja pe oricine încearcă să genereze o situație conflictuală”, a spus Cristian Diaconescu la Antena 3.