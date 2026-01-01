Începând cu 1 ianuarie 2026, taxa de salubritate plătită de sibieni va fi majorată cu 22%, după ce Consiliul Local al Municipiului Sibiu a aprobat, într-o ședință extraordinară, actualizarea cuantumului acesteia.

Măsura se aplică atât persoanelor fizice, cât și agenților economici, iar abonamentele lunare vor crește: cel mai mic tarif va ajunge la aproximativ 21 de lei, iar cel mai mare la circa 85 de lei, în funcție de categoria contribuabilului.

Diana Mureșan, consilier local USR, s-a opus proiectului, argumentând că majorarea nu rezolvă problemele reale.

„USR va vota impotriva majorării taxei de salubrizare. La inceputul anului acesta, pe 30 ianuarie, prin votul consiliului, această taxă a crescut cu 40 la suta. La acel moment, aveam un deficit de incasare de 8,6 milioane de euro, la municipiului SIbiu. Azi deficitul este de 8,68 milioane de euro. Practic, deficitul a rămas același, desi taxele au crescut cu 40%. Am și un exemplu concet, pentru că am cifre exacte. în 2023, înainte de introducerea sistemului SGR, cantitatea de deseuri din fractia galbenă era 2500 tone. În 2025, am ajuns la 2000 de tone colectate din această fracție. Practic, o scădere de 20% din volumul total, la nivelul orașului. Poate că era mai eficient să reducem frecventa colectării fractuei galbene. Grupul consilierilor USR consideră că solutia acestei probleme este colectarea mai eficientă, nu majorarea taxei, încă odată. Azi, există sibieni care beneficiază de serviciile de salubrizare dar nu platesc nimic.”

Primarul Astrid Fodor și autoritățile locale susțin că majorarea este necesară pentru menținerea unui serviciu funcțional și conform cerințelor de mediu. Raportul de specialitate arată că actualul nivel al taxei nu mai acoperă cheltuielile reale generate de colectarea, transportul, sortarea și tratarea deșeurilor.

Creșterea tarifelor operatorilor de salubritate, alături de evoluția costurilor logistice și de mediu, a generat presiuni suplimentare asupra bugetului local, în timp ce gradul scăzut de încasare a taxei de la persoanele juridice a accentuat dezechilibrul financiar.

De asemenea, Consiliul Local Baia Sprie a stabilit pentru anul 2026 o taxă specială de salubrizare de 20 de lei/persoană/lună, datorată de persoanele fizice și juridice care dețin imobile cu destinație de locuință, inclusiv în localitățile și satele aparținătoare.

Unele categorii de contribuabili beneficiază de reduceri de 50%, conform Codului Fiscal și legislației speciale. Sunt vizate:

veteranii de război și văduvele lor nerecăsătorite;

persoanele persecutate din motive politice sau etnice;

persoanele cu handicap grav sau accentuat, cele încadrate în gradul I de invaliditate, precum și reprezentanții legali ai minorilor în astfel de situații.

Primăria atrage atenția că orice modificare a numărului de persoane dintr-un imobil trebuie raportată prin declarație rectificativă în termen de 30 de zile de la schimbare.

Autoritățile justifică majorarea ca o măsură necesară pentru alinierea taxei la costurile reale ale serviciului de salubrizare, în condițiile unui buget local afectat de întârzieri în colectarea contribuțiilor și creșteri ale cheltuielilor de operare.