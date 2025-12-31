ING poartă discuții directe cu grupul spaniol BBVA pentru o eventuală preluare a Garanti BBVA România, mișcare care ar putea deveni una dintre cele mai importante operațiuni din sectorul bancar românesc.

Această posibilă achiziție are ca obiectiv accelerarea creșterii ING pe piața bancară din România și prevenirea pierderii de teren în fața competitorilor care trec prin procese de consolidare. Într-un context în care, pe termen mediu, atingerea unei cote de piață de cel puțin 10% este considerată esențială pentru relevanța în sectorul bancar, ING urmărește să își consolideze poziția și să își întărească prezența locală.

Negocierile dintre ING și BBVA, acționarul majoritar al Garanti Bank România, se desfășoară exclusiv între cele două grupuri. Grupul spaniol nu a inițiat un proces formal de vânzare care să permită participarea altor bănci interesate, deși pe piață există și alți potențiali cumpărători, conform ZF.

Amintim că ING Bank România a raportat o evoluție pozitivă a veniturilor și o extindere semnificativă a portofoliului de credite în primele nouă luni ale anului, într-un context caracterizat de creșterea costurilor operaționale și de consolidarea provizioanelor. Banca își menține o abordare financiară prudentă și continuă să investească atât în finanțări sustenabile, cât și în proiecte strategice de amploare.

La finalul primelor nouă luni, ING Bank România a înregistrat venituri de peste 3 miliarde de lei, în creștere cu 6,1% față de perioada similară a anului anterior. În același interval, portofoliul de credite a avansat cu 10,7%, ajungând la un nivel de 47,5 miliarde de lei. Activele totale ale băncii au crescut cu 4,7%, până la 74,9 miliarde de lei, evoluție care reflectă o activitate solidă atât pe segmentul de retail, cât și pe cel de companii.

Extinderea operațiunilor a fost însoțită de majorarea cheltuielilor operaționale, care au crescut cu 12,7%. În paralel, banca și-a întărit poziția de prudență prin consolidarea provizioanelor la 115 milioane de lei. În acest context, profitul brut s-a menținut la nivelul de 1,3 miliarde de lei, iar rezultatul operațional a rămas apropiat de cel din anul precedent, înregistrând o ajustare marginală de 0,7%.

Pe zona de digitalizare, portofoliul de servicii al băncii începe să includă și utilizarea RoPay, serviciul național de plăți instant cu mobilul, dezvoltat de TRANSFOND și implementat de băncile din România. Prin intermediul aplicației ING Home’Bank, clienții pot efectua plăți sau transferuri instant către alte persoane fizice prin scanarea unui cod QR generat de beneficiar.

În ceea ce privește creditarea, ING Bank România a raportat că 40% din creditele ipotecare acordate au fost credite sustenabile. Pe segmentul corporate, banca a alocat aproximativ 1,15 miliarde de euro pentru finanțări sustenabile, consolidându-și astfel angajamentul față de iția către o economie verde.

Banca a avut un rol important și în proiecte majore de finanțare. ING a acționat ca ESG Coordinator și Joint Bookrunner în cadrul emisiunii de obligațiuni verzi în valoare de 500 de milioane de euro, cu maturitate de opt ani, lansată de NEPI Rockcastle. Fondurile obținute sunt utilizate pentru finanțarea și refinanțarea clădirilor verzi, în conformitate cu cadrul de finanțare sustenabilă al companiei.

Totodată, ING România a finanțat etapa preliminară de dezvoltare a unor proiecte energetice strategice, respectiv reabilitarea Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă pentru Nuclearelectrica și dezvoltarea Unităților 3 și 4 prin compania de proiect Energonuclear. În aceste proiecte, banca a participat ca Lead Arranger, cu un angajament de 75 de milioane de euro într-un pachet de facilități sindicalizate în valoare totală de 620 de milioane de euro. De asemenea, ING Bank a fost implicată și în facilitățile sindicalizate acordate companiei Electrica, contribuind cu 66 de milioane de euro dintr-un total de 620 de milioane de euro.