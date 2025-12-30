În intervalul 31 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, majoritatea sucursalelor vor avea program redus sau vor fi închise, în timp ce serviciile digitale și rețelele de ATM vor rămâne disponibile pentru clienți.

Banca Comercială Română (BCR) anunță că sucursalele și centrele de afaceri corporate vor fi închise pe 1 și 2 ianuarie, precum și pe 6 și 7 ianuarie 2026. În 31 decembrie 2025, ghișeele vor avea program scurt până la ora 14:00, iar excepție fac unitățile din centrele comerciale (Polus Cluj, IKEA Timișoara, Park Lake, Mall Băneasa), care vor funcționa după programul magazinelor. ATM-urile și zonele Easy 24 Banking vor rămâne active non-stop, permițând tranzacții fără intervenție umană.

ING Bank își va închide toate agențiile fizice pe 1 și 2 ianuarie 2026, iar în 31 decembrie 2025 sucursalele vor funcționa, în general, cu program scurt până în jurul orei 14:00. Clienții pot continua să folosească serviciile prin aplicația mobilă și rețeaua de ATM-uri, care vor funcționa normal.

Raiffeisen Bank a anunțat că unitățile sale vor fi închise pe 1 și 2 ianuarie 2026, precum și pe 6 și 7 ianuarie 2026, cu excepția celor din centrele comerciale care pot avea program adaptat conform programului mall-urilor.

Banca Transilvania (BT) va aplica un program special de sărbători, similar cu alte instituții, însă detaliile exacte privind orele de funcționare în Ajunul Anului Nou și în primele zile ale anului sunt comunicate direct de filialele locale și pot varia de la o unitate la alta.

CEC Bank își va închide punctele de lucru cu publicul în perioada 1–4 ianuarie 2026, conform anunțurilor oficiale pentru sezonul sărbătorilor de iarnă, în timp ce serviciile digitale, precum Internet Banking, Mobile Banking și rețeaua de ATM-uri vor rămâne disponibile 24/7.

UniCredit Bank va avea, de asemenea, unitățile închise pe 1 și 2 ianuarie 2026, iar în 31 decembrie 2025 sucursalele vor funcționa cu program redus pentru public. Clienții sunt sfătuiți să își planifice operațiunile bancare în funcție de aceste date.

Pe parcursul perioadei de sărbători, clienții vor avea acces la servicii alternative prin aplicațiile de Internet și Mobile Banking, iar ATM-urile și echipamentele de tip Easy Banking vor funcționa non-stop, permițând retrageri de numerar, plăți și transferuri simple chiar și în zilele în care ghișeele sunt închise.