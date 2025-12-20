În pofida eforturilor autorităților de a reduce utilizarea banilor lichizi, realitatea din teren arată că numerarul continuă să fie indispensabil pentru o parte semnificativă a populației, în special în satele României. Obiceiurile de plată sunt greu de schimbat, iar lipsa infrastructurii bancare face ca banii „în mână” să rămână soluția firească pentru multe comunități.

Datele din sectorul comerțului confirmă această situație: în magazinele de proximitate din mediul rural, aproximativ nouă din zece tranzacții se fac în numerar. Chiar și în orașe, plățile cash reprezintă încă între 60% și 70% din total, mai ales în unitățile mici, de cartier. Doar marile lanțuri de retail înregistrează ponderi mai reduse.

Unul dintre motivele principale este accesul dificil la bancomate. În multe localități rurale, ATM-urile lipsesc cu desăvârșire sau au fost retrase în urma reorganizărilor din sistemul bancar. Astfel, oamenii sunt nevoiți să parcurgă kilometri întregi pentru a-și retrage banii de pe card, pierzând timp și suportând costuri suplimentare.

În acest context, comercianții locali au început să suplinească lipsa infrastructurii bancare. Tot mai multe magazine și chiar restaurante oferă clienților posibilitatea de a scoate numerar direct de la casa de marcat, odată cu efectuarea unei cumpărături simbolice.

Feliciu Paraschiv, proprietarul lanțului Paco Supermarkets și vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, spune că această soluție funcționează de ani buni și este apreciată atât la sat, cât și la oraș.

„Soluția are succes. O folosim în continuare, în zonele de rural, mai ales, dar și în urban, pentru că la bancomate de regulă este coadă în special în zilele de salarii, când acestea rămân fără bani. Limita de sumă este de 400 de lei, dar nu este limitat numărul de tranzacții”, a declarat pentru Termene.ro Feliciu Paraschiv.

Potrivit acestuia, clienții pot retrage până la 400 de lei per operațiune, fără limită de tranzacții, cu condiția realizării unei achiziții minime. Sistemul este complet securizat, conectat direct la infrastructura băncilor, iar până acum nu au existat incidente sau fraude.

Avantajul nu este doar pentru clienți. În zilele aglomerate, când bancomatele rămân fără numerar sau se formează cozi, magazinele devin o alternativă rapidă și la îndemână.

Statisticile oficiale confirmă dezechilibrul. La finalul anului 2024, România avea puțin peste 10.000 de bancomate, ceea ce înseamnă sub 64 de ATM-uri la 100.000 de adulți – un nivel inferior mediei europene și mai mic decât în state precum Bulgaria, Cehia, Croația sau Italia.

Distribuția este, de asemenea, inegală: aproximativ 90% dintre ATM-uri se află în orașe, deși aproape jumătate din populație trăiește în mediul rural. Pentru milioane de români, retragerea numerarului presupune deplasări suplimentare și timp pierdut.

Pe fondul acestei realități, pe piață apar soluții tehnologice care valorifică rolul tradițional al magazinului de cartier. Danubius Exim, companie românească specializată în soluții fiscale și tehnologii de plată, a lansat recent serviciul ProxiCash, disponibil pe dispozitivele BlueCash 50.

Prin acest sistem, clienții pot retrage numerar direct din magazine sau restaurante, într-un proces complet digital. Pentru comercianți, beneficiile sunt multiple: creșterea traficului, un flux mai bun de numerar în casierie și venituri suplimentare din comisioane, dar și consolidarea rolului magazinului ca punct de utilitate pentru comunitate.

Velin Ganev, CEO Danubius Exim, explică pentru termene.ro faptul că soluția se bazează pe principii de open banking, fiind rapidă, sigură și ușor de utilizat. Tranzacțiile se desfășoară direct între părți, fără intermediari inutili, iar confirmarea este instantanee.

„Prioritatea a fost să identificăm cea mai eficientă și scalabilă soluție tehnică pe care să o putem oferi clienților noștri din retail și HoReCa. Așa a apărut integrarea cu ProxiCash, un serviciu care folosește principiile open banking, complet securizat, rapid și ușor de folosit, banii circulând nemijlocit și imediat între părțile implicate”, a declarat Velin Ganev, CEO Danubius Exim.

Retragerea de numerar de la POS este prevăzută în legislația românească, prin modificările aduse OUG 193/2002. Comercianții care acceptă plăți cu cardul pot oferi acest serviciu, cu respectarea obligației de a emite un document justificativ distinct pentru fiecare operațiune.

Soluția implementată de Danubius Exim merge mai departe, integrând această posibilitate într-un flux digital complet, compatibil cu cerințele fiscale și cu Directiva europeană PSD2. Practic, clientul inițiază plata din propria aplicație bancară, scanează un cod QR generat de terminal, autorizează tranzacția, iar numerarul este eliberat imediat din casierie.