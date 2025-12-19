În București, primii fulgi de zăpadă sunt așteptați chiar înainte de Crăciun, după o perioadă în care temperaturile au fost mai degrabă specifice primăverii. Capitala ar putea avea din nou zăpadă în preajma sărbătorilor, după cinci ani fără un peisaj alb de Crăciun.

În zonele montane, iarna și-a intrat deja în drepturi. Pârtia pentru începători de la Sorica, în Azuga, a fost acoperită cu un strat de zăpadă de 12 centimetri, datorită temperaturilor scăzute care au permis funcționarea tunurilor de zăpadă. De asemenea, la Sinaia, una dintre pârtii este deja deschisă, iar schiorii pot profita de condițiile bune încă din acest weekend.

În zilele următoare, vremea se va răci la nivel național. În perioada Crăciunului, un ciclon din Marea Mediterană va aduce precipitații, care, în combinație cu aerul rece venit din nordul continentului, se vor transforma în lapoviță și ninsoare, inclusiv în zona Capitalei.

Pe litoral, situația va fi diferită. După o zi însorită de decembrie, vremea se va înrăutăți. Weekendul aduce un cer mohorât, cu temperaturi de aproximativ 9 grade Celsius. În Ajunul Crăciunului sunt așteptate ploi, temperaturi care nu vor depăși 4 grade Celsius și vânt puternic, ce va accentua senzația de frig.

Anterior, meteorologii au anunțat o schimbare a regimului termic începând cu săptămâna viitoare, când România va intra într-un proces de răcire treptată a vremii. Specialiștii atrag însă atenția că, în acest moment, există incertitudini legate atât de intensitatea scăderii temperaturilor, cât și de apariția și distribuția precipitațiilor.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pentru intervalul 22-25 decembrie sunt luate în calcul două scenarii principale. Primul scenariu presupune o răcire mai accentuată a vremii, dar cu precipitații reduse sau aproape inexistente. Al doilea scenariu indică o scădere mai moderată a temperaturilor, însă cu extinderea ploilor sau a ninsorilor pe un areal mai larg, care ar putea cuprinde mai multe regiuni ale țării.

Meteorologii subliniază că, deși tendința generală este de răcire, gradul de severitate al acesteia și modul în care se vor manifesta precipitațiile vor putea fi stabilite cu mai multă precizie pe măsură ce intervalul analizat se apropie.

Până la sfârșitul acestei săptămâni, ANM precizează că presiunea atmosferică la nivelul solului va rămâne relativ constantă, un context favorabil apariției inversiunilor termice. În aceste condiții, în zonele de câmpie, în special în sudul și estul țării, temperaturile maxime vor fi apropiate de mediile climatologice sau ușor sub acestea. În schimb, în regiunile montane și submontane, valorile termice vor fi mai ridicate, datorită prezenței soarelui și efectului inversiunilor, ceea ce va crea contraste termice semnificative între zonele joase și cele înalte.