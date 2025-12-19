Circulația pe încă aproximativ 50 de kilometri din Autostrada A7, pe tronsonul dintre Focșani și Adjud, urmează să fie deschisă înainte de Crăciun. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a efectuat vineri, 19 decembrie, o verificare pe șantier.

Potrivit acestuia, lucrările se află în faza finală, iar deschiderea traficului este condiționată doar de ultimele teste de calitate și de finalizarea elementelor de siguranță.

Cristian Pistol a transmis că prezența sa pe șantier a avut ca scop verificarea stadiului lucrărilor și asigurarea faptului că noul sector de autostradă poate fi deschis în condiții optime de siguranță și calitate.

El a subliniat că proiectul se apropie de un moment important, întrucât, înainte de sărbătorile de iarnă, șoferii vor putea circula pe încă 50 de kilometri din Autostrada A7, cunoscută și drept Autostrada Moldovei.

Directorul CNAIR a explicat că, în această etapă, constructorul român UMB montează ultimele elemente de siguranță, precum rosturile de dilatație și lisele de parapet.

În opinia sa, mobilizarea din teren este una exemplară până în ultimul moment, iar odată cu deschiderea acestui sector, anul se va încheia cu un total de 195 de kilometri dați în trafic pe A7, din cei 319 kilometri ai autostrăzii, pe relația Ploiești–Pașcani.

„Ultima verificare pe A7 înainte de deschiderea secțiunii dintre Focșani și Adjud! Sunt astăzi pe șantier pentru a mă asigura că totul este pregătit pentru a deschide circulația în cele mai bune condiții. Suntem la un pas de momentul mult așteptat: înainte de Crăciun vom avea încă 50 de km de autostradă! Constructorul român (UMB) montează acum ultimele elemente de siguranță (rosturi de dilatație și lise de parapet). Mobilizarea este exemplară până în ultimul moment. Odată cu deschiderea acestui nou sector, încheiem anul cu 195 de km puși în circulație pe A7 (din cei 319 km ai Autostrăzii Moldovei), între Ploiești și Pașcani. Moldova are acum autostradă reală și perspective economice concrete ”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

Cristian Pistol a apreciat că acest progres oferă Moldovei o autostradă funcțională și perspective economice concrete.

La mijlocul lunii decembrie, șeful CNAIR anunțase că lucrările pe tronsonul Focșani–Adjud se desfășoară într-o adevărată cursă contracronometru, constructorul profitând de fiecare fereastră de vreme favorabilă pentru a respecta termenul de deschidere până la finalul anului.

El a precizat atunci că așteaptă rezultatele testelor de calitate, iar în cazul în care acestea sunt conforme, recepția lucrărilor ar urma să fie programată în perioada 23–24 decembrie. În acest scenariu, românii ar beneficia de un nou tronson de autostradă chiar înainte de sărbători.

Cristian Pistol a mai arătat că eforturile constante depuse pe parcursul anului 2025 au permis adăugarea a 146 de kilometri noi la rețeaua de drumuri de mare viteză a României. Totodată, el a indicat că obiectivul pentru anul viitor este finalizarea integrală a Autostrăzii A7, de la Ploiești la Pașcani.

Pentru fluidizarea traficului în județul Vrancea este necesară și deschiderea centurii de nord a municipiului Focșani, realizată în cadrul aceluiași proiect.

Consiliul Județean Vrancea a anunțat că sprijină activ constructorul, transmițând rapid punctele de vedere necesare pentru menținerea valabilității documentațiilor urbanistice.

Autoritățile județene au subliniat că aceste demersuri urmăresc evitarea întârzierilor și permit realizarea rapidă a drumurilor de legătură, esențiale pentru accesul proprietăților din zona autostrăzii și pentru prevenirea izolării unor construcții existente.