Intervalul cuprins între Crăciun și Bobotează are o semnificație spirituală aparte în tradiția creștin-ortodoxă. În această perioadă, una dintre practicile frecvent discutate este legată de spălatul hainelor după data de 25 decembrie. Calendarul ortodox stabilește repere clare pentru fiecare sărbătoare religioasă, iar credincioșii sunt îndemnați să țină cont de ele în viața de zi cu zi.

Crăciunul este asociat cu numeroase tradiții. Obiceiul de a evita spălatul rufelor în zilele de sărbătoare dintre Crăciun și Revelion își are rădăcinile în vechi credințe populare, religioase și culturale, transmise din generație în generație. În viziunea tradițională a Bisericii, aceste zile sunt dedicate odihnei, rugăciunii și comuniunii spirituale, nu activităților gospodărești obișnuite.

În tradiția populară, spălatul rufelor în zilele sfinte este asociat cu ghinionul, deoarece hainele murdare sunt privite simbolic drept purtătoare de energii negative. Din această perspectivă, spălarea lor în zile de sărbătoare ar putea umbri bucuria momentelor sfinte sau ar putea atrage necazuri asupra casei și a celor care locuiesc în ea.

Zilele în care pot fi spălate hainele după Crăciun sunt stabilite în funcție de semnele din calendarul bisericesc. Credincioșii ortodocși sunt sfătuiți să acorde o atenție deosebită zilelor marcate cu cruce roșie sau cruce neagră, mai ales la final de an.

Conform tradiției, reluarea spălatului rufelor este permisă abia după încheierea principalelor sărbători religioase, ca semn al revenirii treptate la activitățile casnice obișnuite și al încheierii perioadei dedicate odihnei și reflecției.

Astfel, spălatul rufelor nu este permis în cele trei zile de Crăciun, respectiv pe 25, 26 și 27 decembrie. Începând cu data de 28 decembrie, spălatul hainelor devine din nou îngăduit, atât manual, cât și la mașina de spălat, cu condiția ca această zi să nu coincidă cu o duminică.

În acest an, 28 decembrie pică însă chiar într-o duminică. Așadar, zilele considerate potrivite pentru spălat rufe după Crăciunul din acest an sunt 29, 30 și 31 decembrie, acestea fiind văzute drept zile obișnuite.

Potrivit tradiției populare, aceste zile sunt folosite de gospodine pentru a recupera treburile amânate, pentru a pregăti locuința de Anul Nou și pentru a spăla hainele purtate în timpul meselor festive. În Ajunul Anului Nou, pe 31 decembrie, în multe zone ale țării se consideră că spălatul rufelor este permis doar până seara, fiind recomandat ca această activitate să fie făcută dimineața, iar restul zilei să fie dedicat pregătirilor simbolice pentru noaptea dintre ani.

Există însă și persoane care evită complet spălatul rufelor în ultima zi a anului, din convingerea că astfel ar putea fi alungat norocul. După Anul Nou, zilele de 2, 3 și 4 ianuarie sunt considerate favorabile pentru reluarea activităților casnice, inclusiv pentru spălatul hainelor.

În ceea ce privește explicația religioasă, preoții le transmit credincioșilor că în zilele de sărbătoare nu este potrivit să spele rufe sau să desfășoare alte treburi casnice, cu excepția celor strict necesare, precum hrănirea familiei, îngrijirea copiilor sau a animalelor.

Clericii subliniază că aceste zile ar trebui dedicate participării la slujbe, rugăciunii, reculegerii și odihnei sufletești și trupești, iar spălatul rufelor nu face parte din programul unei zile de sărbătoare.

Din perspectiva Bisericii, spălatul nu este o activitate indispensabilă, deoarece poate fi amânată pentru orice altă zi a săptămânii. Păcatul apare atunci când, în mod conștient, sunt făcute treburi care nu sunt necesare într-o zi sfântă, această atitudine fiind interpretată drept o formă de neglijare a cuvântului divin și de lipsă de respect sau „rea-credință” față de semnificația sărbătorii.

Iată ce spune și cea de-a patra poruncă din Decalog: