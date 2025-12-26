Din cuprinsul articolului Prognoza ANM pentru ianuarie

Meteorologii precizează că noaptea trecută a fost cea mai friguroasă din această iarnă, până acum, cu minime pronunțate în majoritatea regiunilor.

În zonele montane și submontane, valorile termice au coborât semnificativ, iar pe arii extinse s-au înregistrat temperaturi negative importante, ceea ce a consolidat stratul de zăpadă existent. ANM prognozează că, în această perioadă, media temperaturilor nocturne se va situa între –10°C și –2°C, iar izolat, în spațiile depresionare din centru și est, vor fi minime chiar sub –15°C.

Pe parcursul zilei, valorile termice vor rămâne friguroase pentru sfârșitul lunii decembrie, cu maxime care vor oscila între –5°C și 2°C în regiunile sudice și estice și valori chiar mai scăzute în restul teritoriului. Chiar dacă nu se anunță precipitații abundente în următoarele zile, gerul persistent va favoriza menținerea zăpezii și va accentua senzația de frig.

În ceea ce privește evoluția meteo pentru luni și pentru luna ianuarie 2026, perspectiva este similară: temperaturi mai scăzute decât mediile climatologice normale pentru această perioadă, posibile episoade de ger și condiții de iarnă care vor persista pe arii extinse din țară. Specialiștii ANM avertizează că tendința de rece poate continua, iar nopțile vor fi în general geroase.

Meteorologii subliniază că vremea rece va influența și intervalul Revelionului, când se așteaptă ca termometrele să indice minime în jurul valorii de –10°C în unele zone, în special în nord-vestul și centrul țării. Aceste condiții vor menține necesitatea ca populația să adopte măsuri de protecție față de temperaturile scăzute, mai ales în special pentru categoriile vulnerabile.

Pe termen mai lung, în ianuarie 2026, ANM semnalează că vor fi perioade cu temperaturi negative persistente, iar alternanța dintre zile cu cer variabil și posibilitate de ninsori slabe va caracteriza începutul noului an, potrivit prognozelor disponibile în acest moment.

Meteorologii atrag atenția că nopțile vor rămâne deosebit de reci în următoarea perioadă, cu un risc crescut de ger în special în regiunile intracarpatice și în estul țării. În aceste zone, temperaturile minime pot coborî frecvent sub pragul de –10°C, iar în depresiunile din Transilvania sunt posibile valori și mai scăzute, ceea ce va accentua disconfortul termic și riscul de îngheț.