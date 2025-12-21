Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, în prezent, nu există drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația blocată din cauza vreunui accident.

În majoritatea regiunilor, mai ales în zonele de câmpie, se circulă pe carosabil umed, fără precipitații, în condiții de ceață densă, cu vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, ceea ce poate favoriza formarea ghețușului, în funcție de condițiile locale.

Pe principalele autostrăzi – A1 București–Pitești, A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești – traficul se desfășoară fluent, însă vizibilitatea este redusă, situându-se între 100 și 300 de metri din cauza ceții.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să își mențină vizibilitatea optimă prin curățarea geamurilor și a farurilor, să reducă viteza, să păstreze distanțe mai mari între vehicule, să evite depășirile periculoase și să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe banda de urgență a autostrăzilor.

Infotrafic recomandă pietonilor să evite deplasarea pe partea carosabilă pe timpul nopții sau atunci când vizibilitatea este redusă din cauza ceții și să se asigure că șoferii i-au observat înainte de a traversa.

„Asigurați-vă că intenția de traversare a fost observată de conducătorul auto”, este recomandarea Infotrafic.

Dobrogea și Bărăgan: Cer acoperit, ceață dimineața și burniță posibilă. Maxime 8–9°C.

Moldova sudică și nordul Munteniei: Ceață dimineața, înnorări și burniță ocazională. Maxime 7°C.

Nordul Moldovei și Bucovina: Zi mohorâtă, ploi slabe pe spații mici, ceață și burniță dimineața. Temperaturile apropiate de normal.

Nordul Transilvaniei și Maramureș: Cer înnorat, câțiva stropi de ploaie în zonele joase, lapoviță la munte. Maxime 5–6°C.

Vestul țării: Ceață și înnorări persistente în zonele joase, maxime în jur de 9°C; la munte vreme mai bună.

Transilvania centrală: Ceață dimineața, posibilă ploaie sau burniță, soare printre nori la munte.

Oltenia: Ceață persistentă în câmpii, ploi slabe sau burniță, maxime 8–9°C în zonele deluroase.

Ținuturile sudice (inclusiv București): Ceață dimineața, înnorări pe parcursul zilei, maxime 7–9°C; minime nocturne în București 2°C.

Munții Carpați: Soare printre nori, ploi slabe și lapoviță în nordul Carpaților Orientali; temperaturi mai ridicate decât media decembrie.