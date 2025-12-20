Poliția Română a transmis că, la ora 17:30, traficul se desfășoară în condiții de ceață densă pe majoritatea arterelor din nordul, centrul și estul țării, vizibilitatea fiind, în unele zone, sub 50 de metri. Autoritățile avertizează că, în funcție de condițiile locale, fenomenul poate favoriza apariția ghețușului.

”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră (17:30), se circulă în condiţii de ceaţă densă pe majoritatea arterelor rutiere din nordul, centrul şi estul ţării, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar sub 50 de metri. De asemenea, în funcţie de condiţiile locale, fenomenul poate favoriza formarea gheţuşului”, anunţă Poliţia Română.

Poliția recomandă șoferilor să asigure vizibilitatea prin curățarea geamurilor și a farurilor, să reducă viteza, să păstreze o distanță mai mare între vehicule, să evite depășirile riscante și să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe banda de urgență a autostrăzilor.

”Sfătuim pietonii să evite să se deplaseze pe partea carosabilă pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceţii! Asiguraţi-vă că intenţia de traversare a fost observată de conducătorul auto!”, se menţionează în comunicat.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 22 decembrie 2025 – 19 ianuarie 2026, care arată temperaturi apropiate de mediile climatologice la finalul lunii decembrie, urmate de o răcire mai accentuată la începutul anului 2026.

În intervalul 22–29 decembrie 2025, valorile termice vor fi ușor peste normal în vestul țării, în timp ce în nord-est se vor situa ușor sub media perioadei. Din punct de vedere al precipitațiilor, sudul și sud-estul vor înregistra cantități peste normal, iar nord-vestul va avea un regim pluviometric deficitar.

Pentru perioada 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, meteorologii prognozează temperaturi sub cele obișnuite, mai ales în regiunile extracarpatice. Precipitațiile se vor menține, în general, în limite normale la nivel național.

În săptămâna 5–12 ianuarie 2026, mediile termice vor rămâne ușor sub normal în cea mai mare parte a țării, iar precipitațiile vor fi ușor peste medie în zonele extracarpatice, în timp ce în restul regiunilor se vor situa în jurul valorilor normale.

În ultima săptămână analizată, 12–19 ianuarie 2026, temperaturile medii vor continua să fie ușor sub valorile climatologice specifice perioadei, iar cantitățile de precipitații vor fi peste normal în regiunile extracarpatice și apropiate de normal în restul țării.