TOP cele mai stresante țări din Europa pentru șoferii începători. România se numără printre ele! Sfatul unui campion de rally raid pentru situațiile tensionate din trafic (video)

Poți avea permisul de puțin timp și totuși să te trezești în situații care îți pun nervii la încercare. Un nou studiu ne arată care sunt cele mai stresante țări din Europa pentru șoferii începători, iar România se află în top. Ce anume îi sperie cel mai mult pe cei aflați la început de drum?

Polonia are cele mai stresante drumuri pentru șoferii începători din Europa, potrivit unui studiu recent realizat de Czechvignette.cz. Analiza a luat în considerare factori precum gradul de aglomerație de pe autostrăzi, calitatea infrastructurii rutiere și densitatea traficului, iar rezultatele au plasat Polonia pe primul loc, cu un scor de stres de 99,43 din 100. Conform raportului, această poziție este determinată de combinația dintre traficul intens, starea sub standard a drumurilor și numărul ridicat al accidentelor rutiere mortale. Polonia înregistrează o rată de 52 de decese în accidente rutiere la un milion de locuitori, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa.

Pe locul al doilea se situează Cehia, cu un scor de stres de 94,92. Țara se confruntă cu blocaje rutiere semnificative, drumuri de calitate sub medie și o densitate ridicată a autovehiculelor, de 608 vehicule înmatriculate la fiecare 1.000 de locuitori. Cercetările efectuate pe teren au evidențiat și o serie de factori locali care sporesc stresul la volan, printre care zonele cu ceață densă și vizibilitate aproape nulă de pe coridorul de marfă D5, precum și benzile înguste și comune din zonele de șantier de pe autostrada D3.

Clasamentul este completat de România, Grecia și Bulgaria, care ocupă următoarele poziții în topul celor mai stresante țări pentru șoferii începători. Deși nivelul de aglomerație rutieră este mai redus decât în Polonia sau Cehia, aceste state continuă să înregistreze rate ridicate ale accidentelor mortale, ceea ce contribuie la percepția unui mediu de conducere mai dificil și mai periculos.

Italia se află pe locul al șaselea în clasamentul european, în principal din cauza densității foarte mari a parcului auto. În această țară există, în medie, aproape un vehicul înmatriculat pentru fiecare locuitor, ceea ce amplifică presiunea asupra infrastructurii și a traficului.

Autorii studiului concluzionează că cele mai solicitante situații pentru șoferii începători sunt cele care implică tranziții și adaptări rapide, precum trecerea prin porți de taxare necunoscute sau traversarea frontierelor în zone monitorizate prin sisteme automate și camere de supraveghere. Aceste contexte pot genera un nivel ridicat de stres, mai ales pentru conducătorii auto cu experiență redusă.

Ferry Fodor, unul dintre cei mai cunoscuți motocicliști români din competițiile de rally raid, a vorbit în „Podcast cu Prioritate” by ProMotor despre cum pot fi evitate conflictele în trafic. Fodora explicat că cea mai bună metodă de a calma un șofer nervos este să rămâi calm și să îți asumi greșeala, chiar dacă nu este clar cine are dreptate. Potrivit lui, dacă îi spui persoanei respective că îți pare rău și vorbești liniștit, tensiunea scade mult mai repede. În schimb, dacă răspunzi agresiv, conflictul se poate agrava. Fodor consideră că reacțiile calme sunt mult mai eficiente decât certurile și că pot schimba complet direcția unei discuții.

El a recunoscut că orice participant la trafic poate face greșeli sau îi poate deranja pe ceilalți. Totuși, spune că asumarea greșelilor și respectul față de ceilalți sunt soluții mai bune decât confruntarea. În opinia sa, atunci când îți ceri scuze sincer, persoana nervoasă se liniștește treptat, chiar dacă nu își dă seama imediat de acest lucru.