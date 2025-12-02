Avertizările ANM se aplică județelor Cluj, Timiș, Ialomița, Argeș, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin și Arad.

Meteorologii anunță că în aceste zone se va forma ceață care va reduce vizibilitatea, local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

Atenționările cod galben sunt în vigoare până la ora 9.00.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, ceața afectează vizibilitatea în trafic, care scade sub 200 de metri pe autostrada A1 București–Pitești, între kilometrii 11 și 149, precum și, izolat, pe A0 Centura Capitalei, A3 București–Ploiești și A7 Ploiești–Focșani, unde carosabilul este umed. La nivel național, se circulă în general pe un carosabil umed, fără precipitații, însă pe mai multe drumuri din județele Arad, Caraș-Severin, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Sălaj, Teleorman, Timiș și Vâlcea vizibilitatea este redusă pe alocuri sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri din cauza ceții. Pe arterele rutiere principale – autostrăzile A1 București–Pitești, A2 București–Constanța și DN 1 Ploiești–Brașov – traficul se desfășoară fluent, pe carosabil umed, cu vizibilitate bună.

În perioada 21 noiembrie – 19 decembrie 2025, sunt în vigoare restricții de circulație pe DN 7, între kilometrii 200+500 și 201+500, în afara localității Călimănești, județul Vâlcea, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, pentru lucrări de întreținere la viaductul Cârligu Mic. Traficul se desfășoară alternativ, pe un singur sens, dirijat prin piloți de circulație și semaforizare.

Polițiștii rutieri îi sfătuiesc pe șoferi ca, înainte de a pleca la drum, să se informeze cu privire la condițiile meteo și la eventualele restricții de pe traseu. De asemenea, aceștia recomandă asigurarea unei vizibilități optime prin curățarea parbrizului, lunetei și geamurilor laterale, adaptarea vitezei la condițiile de trafic și drum, efectuarea manevrelor în siguranță și folosirea frânei de motor pentru reducerea vitezei.

Cerul va rămâne acoperit marți, 2 decembrie, în estul țării, iar în Capitală sunt așteptate din nou ceață și înnorări persistente. În est, nebulozitatea va fi accentuată pe tot parcursul zilei, în timp ce în restul regiunilor cerul va fi variabil. Spre seară și în timpul nopții, local în vest vor apărea ploi slabe sau burniță, iar pe crestele montane sunt posibile precipitații mixte, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În zonele joase din vest și sud se va semnala ceață și nebulozitate joasă, mai ales dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat, cu posibile rafale de 40–50 km/h în sud-vest, în a doua parte a intervalului.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 12 grade, iar cele minime între –2 și 7 grade.

În București, cerul va fi temporar noros, cu ceață și nebulozitate joasă în prima parte a zilei și din nou pe timpul nopții. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 10 grade, iar minima va fi de 2–3 grade. Vântul va sufla slab până la moderat.