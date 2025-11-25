Centrul Infotrafic transmite că marți dimineață condițiile de trafic sunt afectate în județele Bacău, Galați, Iași, Neamț, Vaslui și Vrancea, unde ceața reduce considerabil vizibilitatea. Pe anumite porțiuni de drum, vizibilitatea coboară sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, ceea ce crește riscul de accidente.

Conducătorilor auto li se recomandă să adapteze viteza la condițiile drumului, să mărească distanța de siguranță, să folosească luminile de ceață și să evite manevrele periculoase, precum depășirile în zone cu vizibilitate redusă. Pietonilor li se atrage atenția să traverseze doar pe treceri marcate, după ce se asigură că au fost observați de șoferi.

Între 21 noiembrie și 19 decembrie 2025 se desfășoară lucrări de întreținere la viaductul Cârligu Mic, situat pe DN 7, între kilometrii 200+500 și 201+500, în afara localității Călimănești, județul Vâlcea.

Pe perioada lucrărilor, circulația va fi restricționată la un singur sens, dirijată cu ajutorul piloților de circulație și al semafoarelor. Reprezentanții autorităților anunță că în intervalul 28 noiembrie – 1 decembrie 2025 restricțiile vor fi suspendate pentru a asigura fluența traficului în minivacanța de Ziua Națională.

Traficul este complet întrerupt pe DN 1, la kilometrul 69+925, în zona Păulești din județul Prahova, în perioada 24–27 noiembrie. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii și suprastructurii trecerii la nivel cu calea ferată, o zonă intens tranzitată și cunoscută pentru blocaje frecvente.

Pentru a evita formarea cozilor, au fost stabilite rute alternative, diferențiate în funcție de masa totală a autovehiculelor.

Pe direcția București – Brașov și retur, vehiculele ușoare pot folosi două variante:

DN 1 – DJ 155 Păulești – DJ 102 Găgeni – DJ 100F Țintea – Lilești – DJ 215 Băicoi – revenire pe DN 1 spre Brașov

DN 1 – DN 72 – DJ 144 Stoenești – Ariceștii Rahtivani – DJ 720 Florești – reintrare pe DN 1

Aceste rute sunt recomandate pentru a descongestiona zona lucrărilor și pentru a reduce timpii de așteptare.

Rute pentru vehicule peste 3,5 tone

Pentru camionete și autocamioane, devierea se face pe un traseu mai lung, dar adaptat gabaritului:

DN 1 Bărcănești – DN 1A (Centura de Vest Ploiești) – Blejoi – Vălenii de Munte – Cheia – Săcele – DN 1 Brașov

Această rută permite tranzitarea zonei ocolind punctul închis și menținând un flux cât mai fluid pentru traficul greu.

Autoritățile le cer șoferilor să își planifice din timp traseul, să verifice starea drumurilor înainte de plecare și să țină cont de condițiile meteorologice variabile. În perioadele cu ceață densă și lucrări rutiere, timpul de parcurgere poate crește semnificativ.