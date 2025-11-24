Autostrada București – Focșani se apropie de momentul în care va fi complet deschisă circulației, odată cu finalizarea tronsonului dintre Pietroasele și Buzău, parte a Lotului 3 al Autostrăzii Ploiești – Buzău.

Segmentul de aproape 14 kilometri urmează să fie recepționat și deschis traficului joi, pe 27 noiembrie, iar pe această rută șoferii vor putea circula neîntrerupt între Capitală și Focșani, pe întreaga lungime disponibilă a autostrăzii A7.

Potrivit informațiilor furnizate din surse ale Ministerului Transporturilor, citate de Mediafax, o comisie de specialiști ai CNAIR se va deplasa marți pe șantier pentru verificările finale. Oficialii au transmis că inspecția vizează evaluarea stadiului lucrărilor în perspectiva deschiderii traficului.

După recepția tronsonului Pietroasele – Buzău, circulația pe Autostrada Moldovei va fi asigurată continuu de la Ploiești la Focșani, iar conexiunea cu Bucureștiul va fi realizată prin A3.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor au precizat, de asemenea, că până la finalul anului vor fi deschiși încă 55 de kilometri de autostradă din zona Focșani – Adjud. Este vorba despre lotul 1, între Focșani și Domnești Târg, în lungime de 35,6 kilometri, și aproximativ jumătate din lotul 2, adică încă 19 kilometri aflați în execuție avansată.

Conform datelor oficiale, dacă toate aceste termene vor fi respectate, CNAIR va recepționa până la finalul anului 2025 aproape 145 de kilometri noi de autostradă. În acest ritm, rețeaua rutieră de mare viteză a României ar urma să atingă aproximativ jumătate din necesarul estimat, ajungând la 1.500 de kilometri.

Lucrările avansează și în ceea ce privește conexiunile rutiere adiacente. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a anunțat vineri, 21 noiembrie, deschiderea circulației pe podul de pe DN2, pasajul care traversează Autostrada A7. De asemenea, în luna septembrie fusese dat în folosință pasajul de la kilometrul 55+168 al A7, situat tot între Pietroasele și Buzău.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a declarat în urmă cu câteva zile, cu ocazia inaugurării pasajului rutier de pe DN2, că Lotul 3 Pietroasele – Buzău va fi deschis până la finalul acestei săptămâni, fără a indica o zi exactă.

El a amintit că execuția acestui tronson a început în vara anului 2024 și a precizat că același constructor a finalizat, tot în termen, și secțiunea Nușfalău – Suplacu de Barcău a Autostrăzii A3. Scrioșteanu a subliniat că darea în trafic a celor 14 kilometri ai lotului va permite circulația integrală, la nivel de autostradă, între București și Focșani, pe o distanță totală de aproximativ 211 kilometri.

„Reamintesc faptul că execuția acestui lot a început vara trecută (2024), acest proiect fiind cel de-al doilea pe care îl realizează acest constructor, după Secțiunea 3B5 Nuşfălau – Suplacu de Barcău a Autostrăzii A3, tronsonul Gilău – Borș, pe care a finalizat-o în termenul prevăzut (septembrie 2023). Darea în trafic a acestui lot (14 km) va avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare, moment din care vom putea circula exclusiv la nivel de autostradă între București și Focșani, pe o distanță totală de aproximativ 211 kilometri”, a spus oficialul din Ministerul Transporturilor.

La rândul lor, reprezentanții Asociației „Moldova vrea Autostradă” au estimat, într-o actualizare recentă, că traficul pe acest tronson ar putea fi deschis în 28 noiembrie. Ei au precizat că în ultimele nouă zile lucrările au progresat rapid, constructorul turc Nurol apropiindu-se de finalizare în cadrul termenului contractual de 20 de luni.

Asociația a subliniat că asfaltul, marcajele, parapetele și ultimele detalii sunt aproape gata și că șantierul arată ca un tronson pregătit pentru inaugurare. Reprezentanții au afirmat că se mențin la estimarea inițială, conform căreia circulația va fi posibilă la finalul lunii noiembrie.