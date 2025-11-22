Poliția Română a anunțat că un bărbat de 57 de ani din Breaza, Prahova, a fost identificat și sancționat după ce într-un clip video apărut în spațiul public apărea conducând pe contrasens pe autostrada A3 București – Ploiești. Potrivit comunicatului, filmarea a fost realizată pe 21 noiembrie 2025, iar imaginile au dus la declanșarea unor verificări de către Brigada Autostrăzi.

„Având în vedere apariţia în spaţiul public a unui clip video, la data de 21 noiembrie 2025, care surprinde, pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti, un autoturism care rula pe contrasens, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au demarat verificări. Astfel, a fost identificat şi sancţionat un bărbat, de 57 de ani, domiciliat în oraşul Breaza, judeţul Prahova”, a anunţat, sâmbătă seară, Poliţia Română.

În urma acestor verificări, bărbatul a fost amendat cu 1.822,5 lei. De asemenea, polițiștii i-au reținut permisul de conducere pentru 120 de zile, măsură aplicată pentru suspendarea dreptului de a conduce.

Un alt caz grav a avut loc în județul Sibiu, unde un bărbat de 64 de ani din Mediaș a fost reținut după ce ar fi condus sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc pe 16 noiembrie, atunci când bărbatul conducea un ansamblu TIR pe DJ 106G, între Apoldu de Jos și Miercurea Sibiului, a pierdut controlul asupra direcției și a ajuns blocat pe calea ferată.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, în urma analizelor toxicologice efectuate după recoltarea probelor biologice, s-a constatat că bărbatul avea o concentrație de peste 2,50 g/l alcool pur în sânge.

„În fapt, la data de 16 noiembrie, în timp ce conducea un ansamblu TIR pe DJ 106 G, dinspre Apoldu de Jos spre Miercurea Sibiului, bărbatul a pierdut controlul direcţiei de deplasare, a ieşit de pe carosabil şi a rămas blocat pe calea ferată care se intersectează cu DJ 106G. Conform buletinului de analiză toxicologică emis în urma recoltării de probe biologice, s-a constatat că bărbatul prezenta o concentraţie de peste 2,50 g/l alcool pur în sânge”, a transmis IPJ Sibiu.

Pe numele său a fost emis un mandat de aducere de către Judecătoria Săliște, iar polițiștii rutieri din Sibiu l-au reținut pentru 24 de ore. Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște pentru stabilirea unei măsuri preventive.