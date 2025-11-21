Creșterea este considerabilă în comparație cu aceeași perioadă a anului 2024, când au fost retrase 1.322 de permise pe baza acelorași criterii. Potrivit datelor Poliției, măsurile au vizat persoane care prezentau diverse afecțiuni fizice sau psihice, incompatibile cu condusul în siguranță.

Cei mai mulți dintre șoferii vizați sufereau de afecțiuni neuromotorii precum Parkinson sau scleroză multiplă, dar și de forme de demență, probleme severe de vedere ori auz, precum și boli cardiace. În multe situații, astfel de diagnostice fac imposibilă păstrarea permisului, deoarece afectează reflexele, reacțiile și capacitatea de a controla vehiculul.

În categoria afecțiunilor care pot duce la suspendarea permisului intră și epilepsia, vertijul, bolile de inimă sau diabetul, iar pentru cei cu probleme de vedere este obligatorie purtarea ochelarilor sau lentilelor în timpul condusului.

Există și cazuri în care permisul poate fi eliberat sau reînnoit persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare, dar acest lucru este posibil doar dacă boala a fost tratată și dacă există un aviz emis de un medic specialist. În mod similar, afecțiunile psihice sau tulburările mentale pot duce la pierderea dreptului de a conduce, iar persoanele dependente de droguri, medicamente sau alcool sunt considerate inapta pentru a se afla la volan.

Dacă dependența sau afecțiunea este descoperită după obținerea permisului, acesta este suspendat automat.

„În primele 9 luni din anul 2025, au fost retrase 4.821 de permise de conducere ca urmare a unor cauze medicale, comparativ cu 1.322 de permise de conducere retrase în perioada similară din anul 2024”, au declarat reprezentanții Poliției pentru ProMotor.

Șoferii cu probleme respiratorii sau insuficiență renală gravă pot conduce doar în baza unui aviz medical și pot fi obligați să efectueze controale periodice. Persoanele aflate în tratament pentru depresie pot primi interdicția de a conduce, deoarece medicamentele psihoactive afectează atenția și timpul de reacție.

Conducerea sub influența substanțelor psihoactive atrage suspendarea permisului, dar și pedepse penale care pot ajunge până la cinci ani de închisoare.

Șoferii cu diabet pot continua să conducă doar dacă își administrează corect tratamentul și își controlează boala. În cazul persoanelor cu apnee de somn sau boli cardiace, păstrarea permisului depinde de avizul unui medic specialist.

Reglementările prevăd și standarde clare pentru capacitatea vizuală: acuitatea vizuală binoculară trebuie să fie de minimum 0,5, iar în cazurile în care acest lucru se obține doar cu ajutorul ochelarilor sau lentilelor, purtarea acestora devine obligatorie. Persoanele cu hipoacuzie profundă bilaterală pot conduce doar cu vehicule echipate cu oglinzi speciale.

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite pentru persoanele cu afecțiuni sau anomalii ale aparatului locomotor care împiedică manevrarea vehiculului în siguranță. Persoanele cu dizabilități pot obține totuși dreptul de a conduce, însă doar în baza unui aviz emis de o unitate medicală autorizată.

În anumite situații, acestea trebuie să susțină și o probă practică suplimentară, iar avizul medical trebuie să specifice tipul de adaptare necesar vehiculului pentru a putea fi utilizat în condiții de siguranță.