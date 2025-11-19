Mulți șoferi consideră că experiența în trafic este singurul criteriu relevant pentru obținerea sau reînnoirea permisului de conducere, însă starea de sănătate joacă un rol la fel de important.

Examenul medical nu este doar o formalitate birocratică, ci un mecanism esențial pentru siguranța rutieră, protejând atât conducătorul auto, cât și ceilalți participanți la trafic.

Problemele de vedere, auz, afecțiunile cardiovasculare, tulburările neurologice sau limitările locomotorii pot afecta reflexele și capacitatea de reacție în trafic. Unele dintre aceste condiții pot duce chiar la suspendarea temporară sau permanentă a dreptului de a conduce. Din acest motiv, este important ca fiecare solicitant să cunoască afecțiunile care sunt luate în considerare și modul în care acestea influențează obținerea permisului.

Grupa 1 (categorii A, A1, A2, AM, B, B1, BE): acuitatea vizuală binoculară trebuie să fie de cel puțin 0,5, cu sau fără corecție optică.

Grupa 2 (categorii C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E): acuitatea vizuală trebuie să fie de minimum 0,8 la ochiul cu vedere mai bună și de cel puțin 0,1 la celălalt ochi, cu lentile corectoare dacă este necesar.

Corecția optică acceptată se realizează cu ochelari de maximum opt dioptrii sau lentile de contact, conform normelor europene privind permisele de conducere.

Persoanele cu deficiențe de auz pot primi permisul doar după avizul unei unități medicale autorizate. În caz de hipoacuzie bilaterală profundă, conducătorii pot fi încadrați doar în grupa 1, cu condiția utilizării oglinzilor mai mari.

În cazul persoanelor cu handicap locomotor, obținerea sau reînnoirea permisului se face cu restricții specifice și numai după evaluarea medicală. Modificările necesare la vehicul sau utilizarea unui dispozitiv ortopedic trebuie aprobate în urma testului practic și al evaluării aptitudinilor.

Boli cardiovasculare: aritmii, angină, intervenții chirurgicale la inimă, pierderi de cunoștință, sindrom coronarian acut sau hipertensiune severă.

Diabet: riscul hipoglicemiei necesită monitorizare medicală constantă pentru a obține sau reînnoi permisul.

Afecțiuni neurologice: epilepsie sau alte tulburări grave pot limita sau interzice dreptul de a conduce.

Tulburări mintale: permisele pot fi restricționate în funcție de gravitatea simptomelor și riscurile asociate.

Afectiuni renale: permisul poate fi acordat doar cu aviz medical și eventual cu restricții, în funcție de severitatea bolii.