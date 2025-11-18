În prezent, peste 54 de milioane de germani dețin permis de conducere, iar anual aproximativ 1,5 milioane de persoane obțin pentru prima dată acest document. Până acum, cardul din plastic a fost considerat indispensabil în activitatea de zi cu zi a șoferilor. Începând cu anul 2026, însă, această practică se va schimba radical.

Guvernul federal a decis să introducă o versiune digitală a permisului, accesibilă prin intermediul telefoanelor mobile. Această inițiativă are ca scop reducerea birocrației și modernizarea sistemului rutier, oferind un mod simplu și sigur de a demonstra dreptul de a conduce.

În cazul unui control de rutină, șoferii nu vor mai fi nevoiți să caute permisul în portofel.

„Permisul poate rămâne acasă. Va fi suficient să prezinți codul digital de pe telefon”, explică autoritățile într-un comunicat oficial.

Proiectul legislativ care reglementează introducerea permisului digital se află deja în curs de implementare, iar autoritățile estimează că documentul va fi disponibil pentru toți șoferii până la sfârșitul anului 2026.

Primul pas al digitalizării documentelor rutiere a fost realizat deja prin introducerea certificatului de înmatriculare în format digital. Ministerul Transporturilor, împreună cu Ministerul Digitalizării, a dezvoltat aplicația i-Kfz, compatibilă atât cu Android, cât și cu iPhone, scriu cei de la ziarulromanesc.at.

Prin intermediul acesteia, șoferii pot stoca talonul auto pe telefon și pot accesa documentul în orice moment, fără a mai fi nevoie de suportul fizic, potrivit ziarulromanesc.de, care citează Inside Digital.

Aplicația oferă și funcții suplimentare de partajare digitală a documentelor, utile atunci când automobilul este folosit temporar de altcineva sau este dus la service. Sistemul include, de asemenea, notificări automate pentru inspecția tehnică periodică (TÜV), reducând riscul ca șoferii să depășească termenul legal pentru verificarea mașinii.

Reprezentanții autorităților subliniază că acest pas nu are doar un rol practic, ci și unul administrativ.

„Ne dorim să simplificăm viața cetățenilor și să reducem birocrația. Prin integrarea permisului și a talonului auto în format digital, Germania face un pas clar către mobilitatea viitorului”, a declarat Karsten Wildberger, ministrul digitalizării.

Tranziția la permisul digital va afecta toate categoriile de șoferi și va modifica modul în care autoritățile verifică documentele rutiere. Eliminarea necesității de a purta un card fizic reduce riscul pierderii actului și simplifică procesul de control în trafic.

De asemenea, măsura contribuie la reducerea consumului de plastic și la eficientizarea procedurilor administrative, prin centralizarea informațiilor într-un format accesibil direct de pe telefonul mobil. În contextul digitalizării tot mai avansate, Germania se aliniază astfel altor state europene care au introdus soluții similare pentru documentele de identitate și de circulație.

Pentru șoferii care nu sunt familiarizați cu tehnologia digitală, autoritățile pregătesc ghiduri și suport tehnic pentru facilitarea tranziției. În acest fel, toți cetățenii vor putea accesa permisul și certificatul auto fără a întâmpina dificultăți, indiferent de nivelul de confort cu tehnologia.