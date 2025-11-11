Noua unitate va funcționa în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene și va fi formată din oficiali detașați de la diverse servicii de informații din statele membre, potrivit Financial Times. Scopul este crearea unui mecanism de analiză comună, care să pună laolaltă informațiile de securitate disponibile la nivel european.

Unul dintre oficialii implicați în proces a explicat că atât serviciile secrete naționale, cât și Comisia Europeană dețin volume mari de informații, dar lipsește un cadru eficient de cooperare. El a subliniat că „în domeniul informațiilor, trebuie să oferi ceva pentru a primi ceva”, sugerând necesitatea unei schimbări de cultură în cooperarea între instituțiile europene și naționale.

Decizia vine pe fondul războiului din Ucraina și al incertitudinilor privind sprijinul american pentru securitatea Europei. Administrația președintelui Donald Trump a transmis mai multe semnale privind reducerea contribuției SUA la apărarea continentului și a suspendat temporar, în primăvara acestui an, sprijinul de informații acordat Ucrainei.

Aceste evoluții au determinat Uniunea Europeană să își reevalueze capacitățile interne de apărare și informații, într-un context în care se derulează cea mai amplă campanie de reînarmare europeană de la sfârșitul Războiului Rece.

Inițiativa este însă privită cu scepticism de Serviciul European de Acțiune Externă (EEAS), care coordonează în prezent EU Intelligence and Situation Centre (Intcen) – principalul hub de analiză al Uniunii Europene în domeniul informațiilor. Surse europene citate de FT afirmă că oficiali din EEAS se tem că noua structură va dubla activitatea Intcen și îi va reduce relevanța.

Planul nu a fost încă transmis formal celor 27 de state membre, însă Comisia are în vedere ca noul organism să colaboreze strâns cu EEAS și cu serviciile naționale. Un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat că se „analizează modalitățile de consolidare a capacităților de securitate și informații”, precizând că proiectul se află în dezvoltare și nu are încă un calendar fix.

Schimbul de informații între serviciile secrete europene rămâne un subiect sensibil. Țări precum Franța, care dispun de rețele extinse de informații externe, sunt reticente în a partaja date sensibile cu partenerii din Uniune. În plus, apariția unor guverne pro-ruse în anumite state membre, precum Ungaria, complică și mai mult cooperarea în acest domeniu.

Crearea noii unități face parte dintr-o serie de inițiative recente ale Ursulei von der Leyen pentru întărirea securității europene. Printre acestea se numără înființarea unui „Colegiu de securitate” pentru comisari, finanțarea achizițiilor de armament destinate Ucrainei și lansarea programului de sateliți Iris².

Cooperarea europeană în domeniul informațiilor are origini în anii 2000, când, după atentatele din 11 septembrie 2001, serviciile secrete din Franța, Germania, Italia, Olanda, Spania, Suedia și Marea Britanie au început să își împărtășească evaluările de securitate. Această colaborare a fost ulterior extinsă și, în 2011, integrată formal în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă.

Noua structură gândită de Comisia Europeană marchează o schimbare de paradigmă: de la o cooperare informală între state, la o tentativă de integrare instituțională a analizei de informații la nivelul central al Uniunii Europene.