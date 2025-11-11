Furnizorii europeni de gaze avertizează că noile reguli climatice ale Uniunii Europene ar putea submina grav securitatea energetică a continentului, în contextul în care Bruxelles-ul intenționează să aplice norme mai stricte privind emisiile de metan din lanțurile de aprovizionare.

Potrivit asociației Eurogas, dacă aceste cerințe nu vor fi revizuite rapid, companiile de profil ar putea decide să redirecționeze transporturile către alte piețe mai flexibile, ceea ce ar putea priva Europa de surse esențiale de aprovizionare în momentul în care interdicția asupra combustibililor proveniți din Rusia va deveni completă.

Legea europeană a metanului, aprobată în principiu la nivelul instituțiilor UE, obligă toți importatorii de combustibili fosili să monitorizeze și să raporteze scurgerile de gaze din întregul lanț de aprovizionare.

Metanul, principalul component al gazului natural, are un efect de încălzire globală de zeci de ori mai puternic decât dioxidul de carbon, motiv pentru care reducerea emisiilor este considerată esențială în combaterea schimbărilor climatice.

Organizațiile de mediu apreciază noua legislație drept un pas istoric pentru protejarea climei, însă industria petrolului și gazelor avertizează că implementarea acestor măsuri este, practic, imposibilă în forma actuală, notează jurnaliștii de la Financial Times.

Reprezentanții Eurogas susțin că legislația impune cerințe tehnice exagerate, printre care și obligația ca fiecare transportator să urmărească originea fiecărei molecule de gaz, de la extracție până la consumatorul final.

În plus, nu există o metodologie clară pentru verificarea datelor raportate și nici un sistem unitar de sancțiuni, deși actul normativ prevede amenzi ce pot ajunge până la 20% din cifra de afaceri globală a companiilor care nu se conformează.

Andreas Guth, secretarul general al Eurogas, a explicat că organizația atrage atenția asupra acestor probleme încă de la primele etape ale procesului legislativ. El a avertizat că, dacă Uniunea nu ajustează rapid reglementările, furnizorii ar putea renunța la piața europeană în favoarea unor destinații mai profitabile.

În opinia sa, măsurile actuale riscă să erodeze avantajul prețurilor mai mici ce ar putea fi obținute dintr-un surplus de gaze naturale lichefiate, afectând direct competitivitatea și stabilitatea energetică a Europei.

Parlamentul European urmează să voteze săptămâna viitoare modificările finale la directiva privind lanțurile de aprovizionare.

Regulile privind emisiile de metan vor intra complet în vigoare în 2027 – același an în care Uniunea Europeană va impune o interdicție totală asupra gazului rusesc, un moment considerat critic pentru echilibrul energetic al blocului comunitar.