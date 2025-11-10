Premierul Viktor Orban a anunțat luni că a „bătut palma” cu președintele Donald Trump cu privire la scutirea Ungariei de sancțiunile americane aplicate sectorului energetic. Declarația a fost transmisă de agenția MTI și preluată de Agerpres.

„Atât timp cât el este preşedinte acolo şi eu sunt prim-ministru aici, nu vor exista sancţiuni”, a afirmat Orban, subliniind stabilitatea relației între cele două guverne în domeniul energetic.

În mesajul său publicat pe Facebook, premierul a explicat că negocierile reprezintă „cele mai importante negocieri ale anului de până acum”, semnalând importanța strategică a acordului pentru economia Ungariei.

Orban a detaliat efectele directe pe care sancțiunile americane le-ar fi avut asupra Ungariei. Potrivit acestuia, aplicarea restricțiilor asupra importurilor de energie rusească ar fi dus la majorarea costurilor utilităților de două până la trei ori și la o creștere a prețului benzinei cu aproximativ 1.000 de forinți pe litru (echivalentul a 2,5 euro) până la Crăciun.

„Un adevărat dezastru”, a declarat premierul, descriind riscurile pentru gospodării și afaceri.

El a adăugat că derogarea obținută permite familiilor să-și planifice sărbătorile fără creșteri semnificative ale cheltuielilor de energie.

„Am reuşit să evităm acest pericol. Astfel, familiile maghiare pot avea Crăciunul pe care şi-l doreau”, a completat Orban.

Viktor Orban s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu președintele SUA, aceasta fiind prima lor întrevedere bilaterală după revenirea republicanului la conducerea Statelor Unite. În urma discuțiilor, un reprezentant al Casei Albe a precizat că Washingtonul a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile destinate reducerii importurilor de petrol și gaze rusești.

Oficialul american a subliniat, totodată, că Ungaria s-a angajat să achiziționeze gaz natural lichefiat (GNL) din Statele Unite, prin contracte cu valoare totală de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Contrar acestei precizări, sâmbătă, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a susținut că Ungaria a obținut o scutire pe termen nelimitat de la sancțiunile americane, prezentând un punct de vedere diferit față de Casa Albă.

Ungaria și-a menținut dependența de gazul și petrolul rusești chiar și după declanșarea conflictului din Ucraina în februarie 2022, ceea ce a generat critici din partea unor state membre ale Uniunii Europene și NATO.

Conform datelor Fondului Monetar Internațional (FMI), în 2024, Ungaria a importat 74% din necesarul său de gaz și 86% din nevoile de petrol din Rusia, evidențiind gradul ridicat de dependență energetică. Această situație a fost un factor central în negocierile cu Statele Unite și în justificarea solicitării de scutire de sancțiuni.

Decizia de a obține derogarea permite Ungariei să-și protejeze consumatorii și companiile de majorările bruște ale prețurilor, menținând în același timp relațiile comerciale cu furnizorii americani de energie.