Președintele SUA, Donald Trump, a dezvăluit un plan prin care fiecare cetățean american va primi câte 2.000 de dolari, sumă derivată din veniturile generate de creșterea taxelor vamale aplicate importurilor. În același timp, Trump a clarificat că aceste beneficii nu se vor aplica persoanelor cu venituri foarte mari.

Potrivit declarațiilor președintelui, fondurile obținute din tarifele vamale, care au adus trilioane de dolari în vistieria federală, vor fi folosite nu doar pentru a sprijini cetățenii cu venituri mai mici, ci și pentru reducerea datoriei naționale, estimată la 38 de trilioane de dolari. Trump a folosit platforma Truth Social pentru a sublinia că politica sa vamală a consolidat poziția financiară și respectul internațional al Americii, criticii săi fiind, în opinia sa, „proști”.

În paralel, industria americană se pregătește pentru o nouă rundă de tarife, care vizează bunuri diverse, de la biciclete la ustensile de gătit. Conform rapoartelor, companiile locale, indiferent de dimensiune, au cerut Departamentului de Comerț să includă în lista tarifelor suplimentare aproximativ 700 de produse, pe lângă cele 407 deja vizate, afectând astfel o gamă largă de articole, de la mobilier Ikea cu componente metalice, până la echipamente agricole germane.

Strategia urmărește protejarea industriei interne, în special a sectorului producător de oțel, și creșterea veniturilor statului, într-un context în care administrația Trump susține că majorarea tarifelor este benefică atât pentru cetățenii americani, cât și pentru economia națională în ansamblu.

Conform unei declarații din septembrie, Departamentul Trezoreriei a colectat 195 de miliarde de dolari din tarife în primele trei trimestre ale anului.

Anunțul lui Trump survine într-un context în care Curtea Supremă și-a exprimat scepticismul cu privire la legalitatea utilizării de către președinte a puterilor sale pentru a impune tarife aproape tuturor țărilor lumii.

Trump a criticat constant poziția Curții Supreme față de tarifele sale.

La începutul acestui an, Trump a anunțat tarife pentru partenerii comerciali, inclusiv China, Canada, Mexic și Uniunea Europeană.

Întrebat despre anunțul lui Trump pe rețelele sociale, Bessent a declarat pentru ABC News duminică că nu a discutat cu președintele despre planul privind cecurile de 2.000 de dolari, dar a precizat că stimulentele pot veni în mai multe forme.