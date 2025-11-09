În statul american California, localitatea Tiburon, cu o populație de aproximativ 9.000 de locuitori, a introdus una dintre cele mai stricte legi anti-fumat din Statele Unite. Decizia autorităților locale a transformat orașul într-un exemplu unic la nivel național, interzicând nu doar fumatul în spațiile publice, ci și în locuințele închiriate.

Consiliul local a aprobat o ordonanță care elimină complet vânzarea de țigări, trabucuri, țigări electronice și alte produse similare pe teritoriul orașului. De asemenea, a fost blocată chiar și livrarea prin poștă a acestor articole, măsură considerată fără precedent în SUA.

Potrivit noilor reguli, doar persoanele care locuiesc în case individuale vor putea fuma în propriul cămin. Proprietarii de imobile vor fi obligați să includă în contractele de închiriere clauze clare care interzic fumatul în apartamentele situate în clădiri multifamiliale.

Legea oferă, totodată, locuitorilor dreptul de a acționa în instanță persoanele care nu respectă interdicția. Cei prinși fumând în zonele nepermise riscă amenzi de până la 1.000 de dolari pentru fiecare abatere.

Singurele locuri unde fumatul rămâne legal sunt saloanele de trabucuri – ultimele refugii pentru pasionații de tutun.

Măsuri similare se regăsesc și în alte orașe din California, deși mai puțin drastice. În Beverly Hills, de exemplu, vânzarea produselor din tutun este interzisă, cu excepția hotelurilor și a saloanelor de trabucuri, iar în Manhattan Beach doar o cincime dintre camerele de hotel pot fi destinate fumătorilor.

Fumatul este una dintre cele mai nocive obiceiuri pentru sănătatea omului, iar efectele sale se extind mult dincolo de plămâni. Medicii avertizează că fiecare țigară slăbește corpul, reducând treptat capacitatea acestuia de a se regenera. Substanțele toxice din fum – peste 7.000 la număr, dintre care zeci sunt cancerigene – distrug țesuturile respiratorii, paralizează cilii care curăță plămânii și duc, în timp, la boli cronice precum bronhopneumopatia obstructivă (BPOC) sau cancerul pulmonar.

Fumatul afectează însă și inima. Nicotina și monoxidul de carbon îngustează vasele de sânge, cresc tensiunea arterială și favorizează formarea cheagurilor, ceea ce duce la infarct sau accident vascular cerebral. Circulația slabă are consecințe și asupra altor organe: la bărbați poate provoca impotență, iar la femei, probleme de fertilitate și complicații în sarcină.

Efectele vizibile apar și la exterior. Pielea fumătorilor îmbătrânește prematur, se usucă, iar ridurile apar mai devreme. Dinții se îngălbenesc, respirația capătă un miros neplăcut, iar părul devine mai fragil. În același timp, sistemul imunitar slăbește, ceea ce face ca organismul să se apere mai greu de infecții.