Deși activitatea de atragere de fonduri s-a menținut la niveluri modeste, canalele retail emergente și redeschiderea treptată a piețelor IPO indică o dinamică tot mai puternică la nivelul întregului segment, potrivit celei mai recente ediții a raportului EY Private Equity Pulse Q3 2025.

Trimestrul al treilea din 2025 a adus o schimbare semnificativă de atitudine în segmentul de capital privat. Creșterea piețelor de capital, temperarea inflației și previziunile privind reducerea ratelor dobânzilor în 2026 au susținut un mediu mai favorabil tranzacțiilor.

În total, în trimestrul al treilea au fost anunțate 156 de tranzacții, dintre care șase au depășit valoarea de 10 miliarde USD. Achizițiile de amploare, inclusiv cea mai mare achiziție cu capital împrumutat din toate timpurile, au produs cea mai ridicată valoare trimestrială totală înregistrată vreodată, subliniind apetitul tot mai mare pentru tranzacții de anvergură și complexitate în rândul fondurilor de investiții cu capital privat.

Peter Witte, EY Global Private Equity Analyst Lead, a declarat: „Sectorul de capital privat a început a doua jumătate a anului 2025 cu un nivel de încredere sporit. În condițiile în care decalajele de evaluare se reduc, iar condițiile de finanțare se îmbunătățesc, fondurile de investiții acționează decisiv, orientându-se către tranzacții transformatoare care păstrează un echilibru între optimism și disciplină. Revirimentul pe care îl observăm nu este un simplu fenomen ciclic, ci reflectă o recalibrare structurală a încrederii la nivelul întregului sector”.

După mai bine de doi ani în care așteptările legate de preț au fost divergente, cumpărătorii și vânzătorii se apropie tot mai mult de un consens. Studiul a relevat că două treimi dintre administratorii de fonduri de investiții cu capital privat declară că decalajele de evaluare s-au redus, permițând evoluția mai eficientă a tranzacțiilor.

De asemenea, fondurile de investiții utilizează structuri inovatoare, precum clauze contingente și plăți condiționate de performanțele ulterioare, pentru a gestiona incertitudinea și a menține dinamica tranzacțiilor. Condițiile de finanțare s-au ameliorat, creditorii direcți rămân activi, iar piața împrumuturilor sindicalizate s-a redeschis pentru achizițiile de mare amploare. În SUA, volumul împrumuturilor sindicalizate a atins un nivel record de 404 miliarde USD în trimestrul al treilea 2025, potrivit analizei EY.

Trimestrul trei 2025 a adus o realocare a capitalului între sectoarele economice. Investițiile în domeniul sănătății și în cel al serviciilor financiare au crescut de peste două ori față de începutul anului, investitorii orientându-se către sectoare rezistente la tensiuni comerciale și la incertitudini macroeconomice. În schimb, investițiile în sectorul tehnologic au înregistrat o creștere modestă, reflectând reorientarea către infrastructură și serviciile esențiale, caracterizate printr-o cerere stabilă.

Raportul a arătat că activitatea de exit s-a accelerat, tranzacțiile anunțate până în prezent ajungând la valoarea de 470 miliarde USD, o creștere de 40% față de anul precedent. Continuă să crească presiunile pentru repartizarea câștigurilor din partea investitorilor, majoritatea administratorilor de fonduri evaluând nivelul acestora între 6 și 8 pe o scară de la 1 la 10, în urcare de la 5-7 anul trecut.

O evoluție pozitivă s-a constatat și în redeschiderea pieței de IPO-uri susținute de capitalul privat. Trimestrul al treilea a consemnat mai multe listări importante, care au atras peste 18 miliarde USD, indicând un apetit tot mai mare al investitorilor pentru emisiuni noi provenite din portofoliile de investiții de capital privat, în special în domeniile sănătății, tranziției energetice și infrastructurii financiare.

În pofida intensificării activității de exit, valoarea capitalurilor atrase rămâne modestă, totalizând aproximativ 340 miliarde USD de la începutul anului, cu aproximativ 25% mai puțin față de aceeași perioadă a anului 2024. Totuși, schimbările legislative care permit investiții pe piețele private de către fondurile de pensii americane de tip 401(k) ar putea oferi un impuls major pe termen lung. În condițiile în care planurile de pensii cu contribuție fixă dețin fonduri în valoare aproximativ 9 trilioane USD, chiar și alocări reduse în această direcție ar putea genera, în timp, capitaluri noi în valoare de 500-600 miliarde USD.

În cadrul sondajului EY Private Equity Pulse Q3 2025, 90% dintre administratorii de fonduri și-au exprimat interesul față de dezvoltarea de produse destinate acestei piețe, iar 24% elaborează deja oferte, ceea ce indică primele mișcări în direcția unui acces mai larg pentru investitori.

Potrivit raportului, atitudinea administratorilor de fonduri de investiții s-a ameliorat semnificativ în trimestrul al treilea. Proporția firmelor care preconizează o intensificare a activității de exit a urcat de la 44% la 61%, cel mai ridicat nivel de la începutul monitorizării atitudinii de către EY, în urmă cu doi ani. De asemenea, trei sferturi dintre respondenți anticipează o intensificare a activității de tranzacționare în următoarele șase luni, susținută de reducerea decalajelor de evaluare și de un mai mare consens între cumpărători și vânzători.

Totodată, firmele își extind capacitățile: