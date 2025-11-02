A doua parte a studiului EY Global Consumer Health analizează modul în care tehnologia schimbă îmbătrânirea. Din cei 4.500 de respondenți peste 50 de ani, proveniți din șase țări, 75% au declarat că ar fi dispuși să folosească o „casă inteligentă” dotată cu senzori care monitorizează starea de sănătate și trimit alerte familiilor sau medicilor în caz de urgență.

Tot mai mulți vârstnici vor să trăiască independent, în spații proprii, dar conectate la servicii medicale digitale. 67% sunt dispuși să utilizeze tehnologii care colectează date medicale, iar 49% acceptă ca inteligența artificială să le analizeze dosarele medicale și să recomande tratamente.

„Mulți dintre liderii din domeniul sănătății și-au exprimat îngrijorarea privind lipsa asistenței în timp real, ceea ce duce la internări costisitoare și traumatizante. Este nevoie de o schimbare de paradigmă, cu mai multă îngrijire oferită în comunitate, nu doar în instituții”, a explicat Kim Dalla Torre, lider EY Global and Americas Health.

Raportul scoate la iveală și o problemă socială majoră: unul din cinci îngrijitori petrece peste 31 de ore pe săptămână cu persoana vârstnică aflată în grija sa. Aproape jumătate dintre ei consideră sistemul de îngrijire „extrem de dificil de gestionat”, iar femeile resimt mai acut povara administrativă și emoțională.

În lipsa unui sprijin clar, 58% dintre îngrijitori cer mai multă instruire pentru a înțelege procedurile medicale și responsabilitățile lor, iar 60% spun că sprijinul financiar ar face o diferență majoră.

EY propune o transformare a sistemelor de sănătate, de la un model bazat pe tratament la unul centrat pe prevenție și bunăstare. Datele arată că doar o treime dintre vârstnici urmează planuri nutriționale, programe de fitness sau activități de socializare, deși acestea sunt esențiale pentru menținerea sănătății.

„Investim masiv într-un sistem de îngrijire nesustenabil, deși consumatorii își doresc o viață activă, prelungită și susținută de tehnologie. Organizațiile din sănătate au o oportunitate reală să regândească prioritățile – punând accent pe prevenție, îngrijirea la domiciliu și sprijin pentru îngrijitori”, subliniază Linda Hill, lider EY Global and Americas Consumer and Health.

Studiul EY recomandă:

-încurajarea auto-gestionării sănătății de către pacienți;

-transformarea modelelor de îngrijire pentru sprijin comunitar și viață independentă;

-valorificarea potențialului tehnologiilor digitale;

-creșterea investițiilor în prevenție;

-susținerea îngrijitorilor prin instruire și ajutor financiar.