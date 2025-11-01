Fondul de urgență, baza oricărei planificări financiare
Iancu Guda a subliniat că, asemenea unei călătorii care trebuie bine organizate, și viața financiară are nevoie de direcție și disciplină. El a explicat că primul pas în acest sens îl reprezintă rezervele de lichiditate, adică economiile puse deoparte în depozite, care pot acoperi cheltuielile neprevăzute.
„În viață este foarte important să avem un plan. Vă dau un exemplu. Când pleci din Constanța sau, să zicem, din București, te duci către Constanța, alegi autostrada și te duci cu mașina, că te ajută de cele mai multe ori, sau cu trenul. Deci ai o destinație clară.
Nu pleci către Est ca să ajungi oriunde, oricum. Poate aterizezi în Rusia și e tragedie. De aceea, trebuie să fii pregătit de drum și primul pas în planificarea financiară este să ai rezervele de lichiditate, așa cum facem când plecăm la drum lung.
Asta înseamnă să ai niște bani puși deoparte, în depozite”, spune analistul Iancu Guda.
În opinia sa, orice familie ar trebui să aibă un fond de urgență care să acopere cel puțin trei luni de cheltuieli, echivalentul unui „minim de siguranță financiară”.
Pentru familiile cu copii, recomandarea urcă la șase luni, iar pentru cele care au în grijă persoane vârstnice sau aflate în situații medicale sensibile, este ideal un fond care să acopere 12 luni de cheltuieli.
Cum se constituie corect depozitele bancare
Iancu Guda a oferit și un exemplu concret de structurare a economiilor. El a explicat că o familie care are nevoie de un fond de urgență de 3.000 de euro (aproximativ 15.000 de lei) ar trebui să îl împartă în trei depozite trimestriale, fiecare cu scadență la trei luni și deschise în luni consecutive.
Potrivit sfatului său, o treime ar trebui păstrată în lei, o treime în euro și o treime în dolari. Această diversificare protejează împotriva inflației și a variațiilor de curs valutar, oferind în același timp acces constant la lichidități, deoarece lunar ajunge la scadență un depozit.
Economisirea, un semn al bunăstării și stabilității economice
Analistul a amintit și evoluția relației dintre credite și depozite în România, spunând că în 2007 depozitele erau ușor sub nivelul creditelor, însă astăzi raportul s-a inversat semnificativ. El a arătat că, în prezent, depozitele populației se apropie de 400 de miliarde de lei, în timp ce creditele sunt de circa 200 de miliarde.
Acest dezechilibru, spune Guda, este un semn de maturitate financiară și de prosperitate, chiar dacă economiile sunt concentrate în mare parte în rândul celor mai avuți 20% dintre deponenți.
„Cu alte cuvinte, ce facem cu economiile? Rambursăm credite sau ne apucăm de investiții? Vă lămuresc eu toată săptămâna aceasta. Mergem mai departe și intrăm la depozite.
În 2007, depozitele erau ușor sub credite la nivelul întregii populații din România. Ce s-a întâmplat? Creditele au ajuns undeva până în 200 de miliarde de lei, iar depozitele, dragii mei, se apropie de 400 de miliarde de lei. Dacă nici acesta nu este un semn clar al bunăstării și prosperității din România, nu știu care e. Sigur, sunt și concentrate aceste depozite, că primii 20% din deponenți concentrează 60% din depozite. Este important să vedem populația ce rezerve are și cât și cum investește. Pe de o parte, depozitele au crescut cu 10% față de anul trecut.
Acum, cum facem acele depozite? Sunt trei tipuri. Adică poți să mergi pe un depozit minim care îți acoperă trei luni de cheltuieli ale familiei. Să zicem că tu, în familia ta, cheltui pe lună să zicem, 1.000 de euro. Cam atâta este salariul mediu pe un angajat în România. Și atunci, dacă mergem de la acest exemplu, trei luni de cheltuieli ce înseamnă? 3.000 de euro. Și ăsta este fondul minim de urgență pe care ar fi bine să îl ai în bancă.
Dacă ai o familie deja cu, nu știu, copii, și o familie mai extinsă, e bine să ai șase luni de cheltuieli, fondul de rezervă. Cu cât sunt mai mulți membri, cu atât poate să apară situații neprevăzute. Dacă ai o situație și cu seniori – părinți, bunici – care au diverse probleme de sănătate și apar foarte multe riscuri, e bine să ai chiar 12 luni de cheltuieli ale familiei.
Cum structurăm aceste depozite? Să luăm un exemplu că avem 3.000 de euro în acel minim fond de urgență, în depozite. În lei înseamnă aproximativ 15.000 de lei. Sfatul meu este să faceți 3 depozite trimestriale, fiecare în parte cu scadența la 3 luni, și să fie deschise în 3 luni consecutive – să zicem ianuarie, februarie, martie. Primul depozit de 5000 de lei – o treime în lei.
Următorul depozit de 5.000 de lei – o treime în echivalent euro, deci cam 1.000 de euro. Și ultimul depozit de 5.000 de lei – echivalent în dolar, tot o treime. Așa ai diversificare pe valute, în fiecare lună ți-ajunge un depozit la scadență, te protejează împotriva inflației și dobânda este real pozitivă – cel mai inteligent.
În viață trebuie să fim prevăzători și să avem întotdeauna un plan B. Asta se aplică și în finanțe și în relația pe care ne-o construim cu banii noștri. Dincolo de economiile clasice pentru dorințe sau dincolo de investiții, fiecare dintre noi trebuie să își plaseze o parte din bani într-un fond de urgență, iar acest demers are la bază obiceiul de a economisi”, mai spune Iancu Guda.
