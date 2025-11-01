Iancu Guda a subliniat că, asemenea unei călătorii care trebuie bine organizate, și viața financiară are nevoie de direcție și disciplină. El a explicat că primul pas în acest sens îl reprezintă rezervele de lichiditate, adică economiile puse deoparte în depozite, care pot acoperi cheltuielile neprevăzute.

„În viață este foarte important să avem un plan. Vă dau un exemplu. Când pleci din Constanța sau, să zicem, din București, te duci către Constanța, alegi autostrada și te duci cu mașina, că te ajută de cele mai multe ori, sau cu trenul. Deci ai o destinație clară. Nu pleci către Est ca să ajungi oriunde, oricum. Poate aterizezi în Rusia și e tragedie. De aceea, trebuie să fii pregătit de drum și primul pas în planificarea financiară este să ai rezervele de lichiditate, așa cum facem când plecăm la drum lung. Asta înseamnă să ai niște bani puși deoparte, în depozite”, spune analistul Iancu Guda.

În opinia sa, orice familie ar trebui să aibă un fond de urgență care să acopere cel puțin trei luni de cheltuieli, echivalentul unui „minim de siguranță financiară”.

Pentru familiile cu copii, recomandarea urcă la șase luni, iar pentru cele care au în grijă persoane vârstnice sau aflate în situații medicale sensibile, este ideal un fond care să acopere 12 luni de cheltuieli.

Iancu Guda a oferit și un exemplu concret de structurare a economiilor. El a explicat că o familie care are nevoie de un fond de urgență de 3.000 de euro (aproximativ 15.000 de lei) ar trebui să îl împartă în trei depozite trimestriale, fiecare cu scadență la trei luni și deschise în luni consecutive.

Potrivit sfatului său, o treime ar trebui păstrată în lei, o treime în euro și o treime în dolari. Această diversificare protejează împotriva inflației și a variațiilor de curs valutar, oferind în același timp acces constant la lichidități, deoarece lunar ajunge la scadență un depozit.

Analistul a amintit și evoluția relației dintre credite și depozite în România, spunând că în 2007 depozitele erau ușor sub nivelul creditelor, însă astăzi raportul s-a inversat semnificativ. El a arătat că, în prezent, depozitele populației se apropie de 400 de miliarde de lei, în timp ce creditele sunt de circa 200 de miliarde.

Acest dezechilibru, spune Guda, este un semn de maturitate financiară și de prosperitate, chiar dacă economiile sunt concentrate în mare parte în rândul celor mai avuți 20% dintre deponenți.