Potrivit raportului, dinamica insolvențelor din România rămâne oscilantă: o primă parte de an cu ritm redus, urmată de o revenire în vară și o scădere abruptă în septembrie. Per total, numărul de insolvențe din primele nouă luni este cu circa 8% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Totuși, analiștii observă o disociere între insolvențe și întârzierile la plată, care s-au înmulțit considerabil în ultimii doi ani.

„Sectorul transporturilor și al spațiilor logistice se distinge ca fiind singurul dintre cele de top unde numărul insolvențelor crește. Presiunea asupra marjelor și dificultatea accesului la finanțare au generat această tendință. Ne așteptăm la o revenire moderată spre finalul anului, în funcție de lichiditate și ritmul încasărilor”, a declarat Mihai Chipirliu, CFA – Risk Director, Allianz Trade.

Allianz Trade estimează că insolvențele globale vor încheia anul 2025 în creștere cu 6%, după un plus de 10% în 2024. Nivelul va atinge astfel maximul din 2019 și va depăși cu aproape 20% media pre-pandemică.

Pentru 2026, compania prognozează un nou vârf al insolvențelor la nivel global, al cincilea an consecutiv de creștere, urmat de o revenire lentă în 2027 (-1%).

„Deși efectele războiului comercial par, pentru moment, atenuate, strategiile de amortizare își pierd din eficiență. Riscurile de neplată rămân ridicate și ne așteptăm la un nou avans al insolvențelor în 2026, urmat de o corecție ușoară în 2027”, a explicat Aylin Somersan Coqui, CEO Allianz Trade.

Regiunea CEE arată o reziliență notabilă în comparație cu restul Europei. Allianz Trade estimează o încetinire a ritmului de creștere a insolvențelor de la +12% în 2024 la +7% în 2025 și +5% în 2026, urmată de o scădere de -2% în 2027.

România, alături de Bulgaria, Lituania și Letonia, ar urma să mențină o evoluție stabilă, în timp ce Ungaria ar putea înregistra o reducere accentuată a insolvențelor (-22% în 2026).

Italia, Elveția și Germania vor înregistra din nou creșteri notabile ale insolvențelor în 2025, arată raportul. Doar țările nordice și Olanda anticipează scăderi moderate.

Specialiștii atrag atenția că protecționismul comercial și costurile ridicate vor continua să testeze reziliența companiilor din regiune.

„Economiile dependente de exporturi rămân vulnerabile. În scenariul pesimist, Franța ar putea avea până la 6.000 de companii în insolvență, Spania aproape 3.000 și Canada circa 1.900”, a precizat Maxime Lemerle, Lead Analyst Insolvency Research, Allianz Trade.

Raportul subliniază și un efect secundar al creșterii rapide a startup-urilor și companiilor din sectorul AI: presiuni suplimentare asupra stabilității pieței.

„Expansiunea accelerată a mediului antreprenorial și posibila corecție a boomului AI ar putea genera mii de noi cazuri de insolvență în Europa și SUA, similare cu efectele bulei dotcom”, avertizează Ano Kuhanathan, Head of Corporate Research, Allianz Trade.