O instituție americană de credite non-bancare, Tricolor, și un producător american important de componente auto, cu activitate și în România, First Brands, au cerut insolvența în SUA. Dacă în cazul First Brands este încă posibilă o reorganizare judiciară, pentru Tricolor falimentul (lichidarea) este singura cale de urmat.



Sumele implicate, cu titlu de datorii, sunt de ordinul zecilor de miliarde, dar mai important este că se vorbește de fraude similare cu cele comise în cazul falimentului Enron de acum 25 de ani (care a determinat dispariția consultantului Arthur Andersen, pe atunci unul dintre „Big 5”), precum și de credite sub-prime, ingredientul toxic care a stat la baza falimentului Lehman Brothers din 2008.



În ambele cazuri, se pare că băncile clasice au evitat să își asume direct riscuri de credite de genul sub-prime sau factoring pe livrări incerte, preferând să împrumute instituții shadow bank, care au re-împrumutat comercianții sau au achiziționat ori garantat facturi cu risc mare de neîncasare (cam ca în cazul băncii Greensill, falimentată de factoringul practicat de familia Gupta…). Băncile au „împușcat doi iepuri dintr-o lovitură”: au păcălit autoritățile de supraveghere și au încasat marje de profit mult mai mari decât cele obișnuite.



Evident, acum urmează jocul de-a responsabilitatea țăpilor ispășitori, dar debușeul va fi tot la stat (mai precis, la contribuabili) și la deponenți și asigurați.

First Brands a cerut instanței din Texas punerea sub protecția tribunalului, pentru a încerca să se salveze de la faliment, în data de 28 septembrie 2025. De regulă, instanțele din Texas nu sunt prea amicale cu debitorii care își cer insolvența pentru a-și salva afacerea.

Colapsul a fost accelerat de o poprire pe conturi derulată de un creditor bancar, ceea ce a provocat imediat încetarea plăților.



Există acuzații grave că cca 2,3 miliarde de dolari au „dispărut” prin scheme de finanțare off-balance sheet (prin entități speciale de finanțare, numite și shadow banks, adică „bănci din umbră”). În plus, în masa enormei datorii, în valoare de 10 miliarde de dolari, există o datorie „cețoasă”, de 1,1 miliarde de dolari, către acționari.



Interesant este că First Brands operează fabrici în România (alături de cele din SUA, Mexic și Taiwan). Cel puțin la cunoștința mea, activitățile locale continuă normal, fără impact direct asupra angajaților sau producției din țară.



Tricolor este un creditor sub-prime auto, o companie specializată în împrumuturi pentru cumpărarea de mașini, adesea pentru clienți cu scor de credit scăzut. A intrat direct în faliment la începutul lunii septembrie 2025, ca parte a unei serii de prăbușiri în sectorul finanțărilor auto non-bancare.



Colapsul Tricolor a fost legat de expuneri excesive la credite private și de o expansiune agresivă bazată pe împrumuturi cu risc ridicat.



Nu există dovezi clare de operațiuni directe în România, dar sectorul finanțărilor auto este conectat global, iar efectele se resimt prin lanțuri de aprovizionare și creditori internaționali.



Colapsul Tricolor a precedat cu puțin colapsul First Brands, amplificând temerile de „contagiune” în industria auto.

Cele două falimente au deja efecte globale, cu ecouri chiar și în România, prin expuneri indirecte ale băncilor locale la piețe internaționale.

Nu există informații privind pierderi majore directe pentru băncile europene sau românești, dar riscurile sunt crescute din cauza interconexiunilor financiare.



Știm însă sigur că:



• băncile și fondurile de investiții mari sunt afectate prin contagiunea creditelor private, a factoringului și a împrumuturilor off-balance sheet; de exemplu, UBS (Elveția) are o expunere de peste 500 de milioane de dolari la datoriile First Brands, printr-un fond care are 30% din portofoliu legat de grup; JPMorgan Chase a recunoscut expuneri semnificative pe Tricolor, invocând și posibile fraude în lanțul de asigurări și reasigurări ale creditelor sub-prime emise și utilizate; Jefferies (SUA), o instituție de credit, este unul dintre investitorii instituționali în factoringul First Brands;

• companiile evită supravegherea bancară apelând la credite non-bancare; FMI a cerut autorităților să monitorizeze mai strict expunerile bancare la private credit, deoarece băncile împrumută fondurilor de tip shadow bank sume mari de bani la randamente mai mari (și mult mai riscante) decât în creditarea tradițională;

• ca efect imediat, piețele de credit au fost grav tulburate de creșterea rapidă a costurilor de finanțare pentru companii similare, iar industria auto, care este deja lovită de costurile cu „tranziția verde” și de tarife, suferă din cauza reducerii și mai mari a cererii, mai ales a celei de piese și subansamble.

Așadar, sunt temeri de repetare a crizei din 2008, mai ales că a revenit practica afacerilor cu standarde de creditare scăzute și cu structuri financiare opace.



Fie se confirmă încă o dată că omenirea nu învață niciodată nimic din istorie, fie suntem în scenariul în care bulele speculative se sparg intenționat, pentru a asana de lichidități mlăștinoase întregul mediu economic global.



Numai că în acest scenariu, din nou, micul antreprenor și simplul particular va suferi și mai rău decât în 2009–2011, iar ultra-bogații vor deveni hiper-bogați.



Precum s-a dovedit în cazul Lehman Brothers, profitul este privatizat, iar pierderile sunt socializate…

PS. Culmea sarcasmului este că, recent, Premiul Nobel pentru Economie a fost acordat unei doamne care a teoretizat „distrugerea creativă” ca instrument de politică economică…

Cred că zeul hindus Shiva va fi simbolul anilor de după 2026 A.D.