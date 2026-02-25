Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a lansat un avertisment serios investitorilor și piețelor financiare globale, atrăgând atenția asupra riscurilor generate de creșterea rapidă a prețurilor activelor și de practicile riscante ale unor instituții bancare.

Dimon a explicat că actualele condiții financiare arată similar cu perioada premergătoare crizei financiare globale din 2008, când împrumuturile riscante și optimismul exagerat au creat o bulă periculoasă pe piețe.

Acesta avertizează că, în prezent, unele bănci fac „lucruri stupide”, expunându-se la riscuri majore, ceea ce poate declanșa un ciclu negativ pe piețele globale.

„Va exista un ciclu, într-o zi”, a spus el. „Nu știu ce combinație de evenimente va declanșa acel ciclu. Nivelul meu de anxietate este ridicat. Nu sunt liniștit de faptul că prețurile activelor sunt mari. Dimpotrivă, cred că acest lucru sporește riscul”.

În ciuda avertismentelor, Dimon a subliniat că JPMorgan Chase adoptă o strategie prudentă și respectă regulile interne stricte, protejând banca de expuneri periculoase. Această abordare precaută contrastează cu instituțiile care fac credite riscante sau investesc agresiv în active supraevaluate.

„Din păcate, am mai văzut asta în 2005, 2006 și 2007, aproape exact același lucru. Valul crescător ridica toate bărcile. Toată lumea făcea mulți bani. Oamenii se îndatorau la maximum. Cerul era limita”, a spus el.

Dimon a menționat, de asemenea, că industriile considerate sigure pot fi surprinse de schimbări neașteptate, cum ar fi impactul inteligenței artificiale asupra sectorului software.

În octombrie, Dimon a atras atenția asupra slăbiciunilor de pe piața creditelor private, după falimentele creditorului auto subprime Tricolor și ale producătorului de piese First Brands, ambele legate de fraude financiare. JPMorgan Chase a înregistrat ulterior ajustări semnificative pentru creditele acordate acestor companii.

„Și cred că și astăzi valul crescător ridică toate bărcile. Din punctul meu de vedere, oamenii devin puțin prea confortabili cu ideea că aceste prețuri ridicate ale activelor și volumele mari sunt ceva real și că nu vom avea absolut nicio problemă”, a continuat Dimon. „Nu știu cât timp va fi grozav pentru toată lumea. Văd câțiva oameni făcând niște lucruri stupide.”

Avertismentul lui Jamie Dimon subliniază că piețele financiare se află într-o perioadă de expunere crescută la riscuri, iar investitorii trebuie să fie conștienți de potențialele probleme care pot apărea din credite riscante, active supraevaluate și schimbări tehnologice neașteptate.

„Întotdeauna există o surpriză într-un ciclu al creditului”, a spus el, oferind exemple din trecut ale unor industrii care păreau pariuri sigure până în momentul în care au început să aibă probleme, precum ziarele, utilitățile sau companiile de telefonie. „Iar de data aceasta ar putea fi software-ul, din cauza inteligenței artificiale… Există plăci tectonice care se mișcă dedesubt, iar asta face că industria să fie pusă la încercare”, scrie CNN.

Prudența și evaluarea atentă a riscurilor sunt esențiale pentru evitarea unei crize similare cu cea din 2008.