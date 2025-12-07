Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului Național de Apărare Reagan, acolo unde directorul general al JPMorgan Chase & Co a evidențiat că Europa se confruntă cu probleme majore, în ciuda sistemelor avansate de protecție socială.

Deși a apreciat anumiți lideri europeni pentru încercările lor de a gestiona aceste dificultăți, Dimon a subliniat că procesul de elaborare a politicilor este unul complicat și lent. El susține de mult timp că riscul unei Europe fragmentate se numără printre provocările globale semnificative, conform Bloomberg.

În scrisoarea adresată la începutul anului acționarilor JPMorgan Chase & Co, Dimon a atras atenția asupra unor probleme serioase pe care Europa trebuie să le rezolve pentru a evita noi tensiuni politice și economice.

„Europa are o problemă. Fac nişte lucruri minunate cu sistemele lor de protecţie socială, dar au alungat afacerile, au alungat investiţiile, au alungat inovaţia”, a subliniat Dimon la Forumul Naţional de Apărare Reagan.

În intervenția sa, Dimon a recunoscut totodată importanța creării monedei euro și a eforturilor Europei pentru menținerea păcii. Totuși, el a avertizat că o diminuare a eforturilor militare, precum și dificultățile de a obține consens în interiorul Uniunii Europene, reprezintă amenințări pentru stabilitatea continentului. O posibilă fragmentare ar afecta direct SUA, deoarece Europa este unul dintre cei mai importanți aliați ai Americii, atât din perspectiva cooperării strategice, cât și a valorilor comune.

Directorul JPMorgan consideră că SUA ar trebui să adopte o strategie pe termen lung pentru a sprijini Europa să devină mai puternică. El subliniază că o Europă slabă este dăunătoare pentru Statele Unite și poate amplifica riscurile globale. Dimon a amintit și de eforturile recente ale băncii pe care o conduce, care și-a intensificat investițiile în apărarea națională. În octombrie, JPMorgan a anunțat direcționarea a 1.500 de miliarde de dolari către industrii ce contribuie la securitatea și reziliența economică a SUA în următorul deceniu, cu 500 de miliarde de dolari mai mult decât nivelul oferit în mod obișnuit.

„Dacă se fragmentează, atunci se poate spune că America First nu va mai exista. Ne va afecta mai mult decât pe oricine altceva, deoarece sunt un aliat major în toate privinţele, inclusiv valorile comune, care sunt cu adevărat importante. (…) Avem nevoie de o strategie pe termen lung pentru a-i ajuta să devină puternici. O Europă slabă este dăunătoare pentru noi”, a spus Dimon.

În același discurs, Jamie Dimon l-a lăudat pe Donald Trump pentru inițiativele privind reducerea birocrației guvernamentale. El a afirmat că actuala administrație încearcă să elimine barierele administrative care au ținut America pe loc, considerând această direcție una benefică. Dimon a punctat că reducerea birocrației poate fi realizată în timp ce sunt menținute standardele de siguranță pentru alimente, bănci și alte domenii esențiale, evidențiind că un echilibru între eficiență și protecție este realizabil.