Confruntați cu presiunea administrației președintelui Donald Trump, marii producători globali s-au angajat anul trecut să scadă costurile medicamentelor cu rețetă pe piața americană, ceea ce ar putea duce la negocieri mai dure și la cereri de prețuri mai ridicate în țările europene, potrivit Reuters.

Reprezentanți ai industriei spun că această schimbare ar putea determina firmele farmaceutice să întârzie introducerea unor medicamente noi în anumite regiuni din Europa, ceea ce ar afecta accesul pacienților la tratamente inovatoare.

În SUA, Trump a promovat acorduri cu companii precum Pfizer, Eli Lilly și AstraZeneca pentru ca prețurile produselor noi să fie apropiate de nivelul plătit în alte țări dezvoltate, susținând, de asemenea, că țările bogate din afara SUA ar trebui să plătească mai mult pentru medicamente, pentru a compensa scăderea costurilor în America.

Un exemplu de astfel de înțelegere este și acordul dintre SUA și Marea Britanie, în care Londra a acceptat să majoreze cu 25% prețul net al unor medicamente americane în schimbul unor scutiri de taxe vamale.

Sebastian Guth, director operațional al Bayer și membru al consiliului grupului de lobby PhRMA, afirmă că unele guverne europene iau în considerare revizuirea sistemelor de stabilire a prețurilor, în speranța de a permite accesul mai rapid la medicamente moderne.

El subliniază că în ultimul deceniu americanii au avut acces la aproximativ 80% din medicamentele inovatoare aprobate, față de mai puțin de 50% în Europa, din cauza întârzierilor structurale din sistemele europene.

Țările din Uniunea Europeană plătesc în medie cu circa o treime mai puțin decât piața americană, întrucât sistemele lor de sănătate negociază prețuri și pot amâna achizițiile pentru a obține condiții mai bune. Potrivit analiștilor, va dura ceva timp până când presiunea asupra politicienilor europeni va conduce la creșteri efective ale prețurilor.

Mai multe companii importante de medicamente, printre care AstraZeneca, Novartis și Sanofi, au avertizat deja că, fără modificări în modul în care sunt evaluate și compensate medicamentele în Europa, pacienții ar putea avea acces mai dificil la tratamentele noi.