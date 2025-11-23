Într-o postare recentă, Radu Georgescu a spus că în timp ce bursele erau închise și ziua de duminică era una obișnuită pentru majoritatea oamenilor, au existat investitori care au achiziționat Bitcoin de peste 42 de miliarde de dolari în 24 de ore. El a afirmat că Bitcoin a crescut cu 1,32% în același interval și a sugerat că o parte dintre cumpărători ar lucra în instituții precum BlackRock sau JPMorgan.

Antreprenorul a amintit că BlackRock este, în prezent, cel mai mare fond de investiții din lume și că a creat unul dintre cele mai mari ETF-uri dedicate Bitcoin. El a menționat și că JPMorgan acceptă, din 2025, garanții în Bitcoin pentru credite, în timp ce alte bănci mari, precum Bank of America și Goldman Sachs, au cumpărat Bitcoin în același an.

Potrivit afirmațiilor sale, aceste instituții financiare ar avea interesul să nu permită prăbușirea monedei digitale, deoarece au investit sume mari. El a susținut că în ultimele zile au existat vânzări zilnice de Bitcoin de aproximativ 100 de miliarde de dolari și că, în comparație, cea mai valoroasă companie din lume, Nvidia, are tranzacții zilnice de circa 0,3 miliarde de dolari.

Radu Georgescu a afirmat că Bitcoin a rezistat acestor volume și că, prin comparație, o companie obișnuită ar fi cedat sub astfel de tranzacții.

„Cât timp tu ai dormit, niște tipi și tipe au apărat Bitcoinul. Deși este duminică, toate bursele sunt închise, iar jumătate de planetă face clătite. Totuși, acești tipi și tipe nu au mers la mall și nu s-au uitat la filmele de pe Diva. În ultimele 24 de ore au cumpărat Bitcoin în valoare de 42 miliarde $, iar Bitcoin a crescut cu 1,32% în același interval. Cine sunt acești tipi și tipe și de unde au munți de bani să cumpere ceva ce a scăzut cu 30% în ultimele săptămâni? Foarte probabil unii lucrează la BlackRock. Pentru cei care nu știu, BlackRock este cel mai mare fond de investiții de pe planeta Pământ și a creat și unul dintre cele mai mari ETF pentru Bitcoin. Alții probabil lucrează la JPMorgan, cea mai mare bancă din lume. JPMorgan a acceptat din 2025 ca creditele să fie garantate cu Bitcoin. Alte mari bănci, precum Bank of America și Goldman Sachs, au cumpărat Bitcoin în 2025. Toate aceste mari fonduri nu vor lăsa Bitcoin să se prăbușească, deoarece au mulți bani băgați în el. Ieri am scris un articol în care am explicat de ce săptămâna aceasta am înțeles că Bitcoin este ceva valoros și că este posibil ca peste 10 ani să fie de 10 ori mai valoros. Am început să cumpăr, deși Bitcoin a scăzut cu 30% în ultimele săptămâni. În aceeași perioadă au fost vânzări zilnice de Bitcoin în valoare de 100 miliarde $, volum la care orice firmă ar fi colapsat. În comparație, Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, are tranzacții zilnice pe bursă de doar 0,3 miliarde $. CEO de la BlackRock și de la JPMorgan au spus că Bitcoin este aurul digital și că va concura curând cu aurul real. Gândește-te ce înseamnă ca aceste firme să-și aloce o parte din bani către Bitcoin, ce înseamnă să le recomande clienților, ce va însemna când alte bănci vor cumpăra Bitcoin și ce va însemna când angajații vor vrea să fie plătiți în Bitcoin. JPMorgan vede Bitcoin la 170.000 euro în 2026. Cathie Wood, o foarte cunoscută investitoare, spune că Bitcoin va ajunge în 5 ani la 1,5 milioane $”, spune antreprenorul Radu Georgescu într-o postare pe Facebook.

Într-o postare anterioară, antreprenorul a relatat cum și-a schimbat perspectiva asupra Bitcoin. El a spus că în urmă cu doi ani considera Bitcoin o „prostie”, dar că acum îl vede ca pe ceva valoros și că este posibil ca peste zece ani valoarea monedei să fie de zece ori mai mare.

Radu Georgescu a amintit că Bitcoin este o convenție apărută în 2009, iar prima tranzacție celebră a avut loc în 2010, când Laszlo Hanyecz a cumpărat două pizza cu zece mii de Bitcoin, sumă care astăzi ar valora aproximativ 850 de milioane de dolari. El a comparat această idee cu faptul că și aurul sau banii sunt convenții acceptate în mod general.

Antreprenorul a spus că, în ultimii ani, ideea valorii Bitcoin s-a extins la nivel global și că instituții precum Harvard ar fi cumpărat monedă digitală în valoare de 400 de milioane de dolari. El a mai afirmat că mari bănci internaționale au început să investească în Bitcoin.

Radu Georgescu a spus că Bitcoin are acum o capitalizare de aproximativ 1,6 trilioane de dolari și că, dacă ar fi considerat o bancă, ar depăși orice instituție financiară existentă. El a comparat situația cu capitalizarea JPMorgan, care se situează la circa 800 de miliarde de dolari.

Antreprenorul a considerat lichiditatea unul dintre principalele argumente pentru valoarea Bitcoin. El a spus că, în ciuda vânzărilor masive din ultimele zile, moneda și-a menținut funcționarea și nu s-a prăbușit. În opinia sa, acest lucru arată că mulți investitori cred în această convenție financiară și că sistemul care susține Bitcoin funcționează corect.

El a afirmat că intenționează să aloce până la 10% din portofoliul personal în Bitcoin, chiar dacă își asumă posibilitatea unei scăderi de până la 50%. De asemenea, a spus că băncile centrale au început să emită cantități mari de bani și că, în astfel de perioade, banii se îndreaptă către aur, acțiuni sau Bitcoin.

Pe baza acestor elemente, el susține că Bitcoin „pare să devină aurul digital” și că există premise pentru o creștere accelerată a valorii în următorii ani.