Ce afirmă Radu Georgescu despre cumpărările masive de Bitcoin
Într-o postare recentă, Radu Georgescu a spus că în timp ce bursele erau închise și ziua de duminică era una obișnuită pentru majoritatea oamenilor, au existat investitori care au achiziționat Bitcoin de peste 42 de miliarde de dolari în 24 de ore. El a afirmat că Bitcoin a crescut cu 1,32% în același interval și a sugerat că o parte dintre cumpărători ar lucra în instituții precum BlackRock sau JPMorgan.
Antreprenorul a amintit că BlackRock este, în prezent, cel mai mare fond de investiții din lume și că a creat unul dintre cele mai mari ETF-uri dedicate Bitcoin. El a menționat și că JPMorgan acceptă, din 2025, garanții în Bitcoin pentru credite, în timp ce alte bănci mari, precum Bank of America și Goldman Sachs, au cumpărat Bitcoin în același an.
Potrivit afirmațiilor sale, aceste instituții financiare ar avea interesul să nu permită prăbușirea monedei digitale, deoarece au investit sume mari. El a susținut că în ultimele zile au existat vânzări zilnice de Bitcoin de aproximativ 100 de miliarde de dolari și că, în comparație, cea mai valoroasă companie din lume, Nvidia, are tranzacții zilnice de circa 0,3 miliarde de dolari.
Radu Georgescu a afirmat că Bitcoin a rezistat acestor volume și că, prin comparație, o companie obișnuită ar fi cedat sub astfel de tranzacții.
„Cât timp tu ai dormit, niște tipi și tipe au apărat Bitcoinul. Deși este duminică, toate bursele sunt închise, iar jumătate de planetă face clătite. Totuși, acești tipi și tipe nu au mers la mall și nu s-au uitat la filmele de pe Diva. În ultimele 24 de ore au cumpărat Bitcoin în valoare de 42 miliarde $, iar Bitcoin a crescut cu 1,32% în același interval.
Cine sunt acești tipi și tipe și de unde au munți de bani să cumpere ceva ce a scăzut cu 30% în ultimele săptămâni? Foarte probabil unii lucrează la BlackRock. Pentru cei care nu știu, BlackRock este cel mai mare fond de investiții de pe planeta Pământ și a creat și unul dintre cele mai mari ETF pentru Bitcoin. Alții probabil lucrează la JPMorgan, cea mai mare bancă din lume. JPMorgan a acceptat din 2025 ca creditele să fie garantate cu Bitcoin. Alte mari bănci, precum Bank of America și Goldman Sachs, au cumpărat Bitcoin în 2025.
Toate aceste mari fonduri nu vor lăsa Bitcoin să se prăbușească, deoarece au mulți bani băgați în el. Ieri am scris un articol în care am explicat de ce săptămâna aceasta am înțeles că Bitcoin este ceva valoros și că este posibil ca peste 10 ani să fie de 10 ori mai valoros. Am început să cumpăr, deși Bitcoin a scăzut cu 30% în ultimele săptămâni. În aceeași perioadă au fost vânzări zilnice de Bitcoin în valoare de 100 miliarde $, volum la care orice firmă ar fi colapsat.
În comparație, Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, are tranzacții zilnice pe bursă de doar 0,3 miliarde $. CEO de la BlackRock și de la JPMorgan au spus că Bitcoin este aurul digital și că va concura curând cu aurul real. Gândește-te ce înseamnă ca aceste firme să-și aloce o parte din bani către Bitcoin, ce înseamnă să le recomande clienților, ce va însemna când alte bănci vor cumpăra Bitcoin și ce va însemna când angajații vor vrea să fie plătiți în Bitcoin.
JPMorgan vede Bitcoin la 170.000 euro în 2026. Cathie Wood, o foarte cunoscută investitoare, spune că Bitcoin va ajunge în 5 ani la 1,5 milioane $”, spune antreprenorul Radu Georgescu într-o postare pe Facebook.
De ce spune că Bitcoin ar putea crește în valoare în următorii ani
Într-o postare anterioară, antreprenorul a relatat cum și-a schimbat perspectiva asupra Bitcoin. El a spus că în urmă cu doi ani considera Bitcoin o „prostie”, dar că acum îl vede ca pe ceva valoros și că este posibil ca peste zece ani valoarea monedei să fie de zece ori mai mare.
Radu Georgescu a amintit că Bitcoin este o convenție apărută în 2009, iar prima tranzacție celebră a avut loc în 2010, când Laszlo Hanyecz a cumpărat două pizza cu zece mii de Bitcoin, sumă care astăzi ar valora aproximativ 850 de milioane de dolari. El a comparat această idee cu faptul că și aurul sau banii sunt convenții acceptate în mod general.
Antreprenorul a spus că, în ultimii ani, ideea valorii Bitcoin s-a extins la nivel global și că instituții precum Harvard ar fi cumpărat monedă digitală în valoare de 400 de milioane de dolari. El a mai afirmat că mari bănci internaționale au început să investească în Bitcoin.
Argumentele privind capitalizarea și lichiditatea Bitcoin
Radu Georgescu a spus că Bitcoin are acum o capitalizare de aproximativ 1,6 trilioane de dolari și că, dacă ar fi considerat o bancă, ar depăși orice instituție financiară existentă. El a comparat situația cu capitalizarea JPMorgan, care se situează la circa 800 de miliarde de dolari.
Antreprenorul a considerat lichiditatea unul dintre principalele argumente pentru valoarea Bitcoin. El a spus că, în ciuda vânzărilor masive din ultimele zile, moneda și-a menținut funcționarea și nu s-a prăbușit. În opinia sa, acest lucru arată că mulți investitori cred în această convenție financiară și că sistemul care susține Bitcoin funcționează corect.
El a afirmat că intenționează să aloce până la 10% din portofoliul personal în Bitcoin, chiar dacă își asumă posibilitatea unei scăderi de până la 50%. De asemenea, a spus că băncile centrale au început să emită cantități mari de bani și că, în astfel de perioade, banii se îndreaptă către aur, acțiuni sau Bitcoin.
Pe baza acestor elemente, el susține că Bitcoin „pare să devină aurul digital” și că există premise pentru o creștere accelerată a valorii în următorii ani.
„Până acum 2 ani credeam că Bitcoin este o mare prostie. Acum cred că este ceva valoros și este posibil ca peste 10 ani să fie de 10 ori mai valoros. Explic de ce.
-
Bitcoin este o convenție.
Bitcoin a apărut în 2009. Prima plată cu Bitcoin a fost făcută în mai 2010, când IT-istul Laszlo Hanyecz a cumpărat 2 pizza cu 10.000 de Bitcoin. Azi 10.000 de Bitcoin valorează 850 milioane $, probabil cele mai scumpe pizze din istorie. Dar și aurul este o convenție. Știm din istorie că aurul este prețios, deși pentru viața cotidiană ai mai mare nevoie de un pahar cu apă decât de 1 kg de aur. Și banii sunt o convenție. Sunt importanți pentru că majoritatea primim salariul în bani, dar ar fi fost mai convenabil dacă era convenția să fim plătiți în cafea, mai ales că prețul cafelei s-a dublat în ultimul an, în timp ce salariile nu s-au dublat, iar cafeaua are și o utilitate reală. Poți să bei cafea, pe când banii nu cred că au un gust prea bun.
-
Convenția Bitcoin s-a răspândit pe planeta Pământ.
Până acum 2 ani doar fanaticii susțineau Bitcoinul. În ultimii ani tot mai multă lume a spus „OK, Bitcoin este ceva valoros”. Harvard a cumpărat Bitcoin în valoare de 400 milioane $. Băncile au început și ele să cumpere Bitcoin, precum Bank of America și Goldman Sachs.
-
Capitalizare de 1,6 trilioane $.
În acest moment Bitcoin are o capitalizare de 1,6 trilioane $, în timp ce JPMorgan, cea mai mare bancă din lume, are o capitalizare de 800 miliarde $. Dacă Bitcoin ar fi o bancă, ar fi de departe cea mai mare bancă de pe planeta Pământ.
-
Lichiditate.
Acesta este motivul pentru care am început să spun că Bitcoin este ceva valoros. Săptămâna aceasta au fost vânzări zilnice de Bitcoin în valoare de 100 miliarde $. Probabil orice firmă ar fi colapsat la un asemenea volum de tranzacții. În comparație, Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, are tranzacții zilnice de doar 0,3 miliarde $. Totuși, valoarea Bitcoin nu a ajuns spre zero, ceea ce arată că sunt mulți oameni care cred în el și că Bitcoin a ajuns la maturitate. În plus, sistemul de servere folosit pentru Bitcoin nu a căzut și a funcționat perfect.
Concluzii: nu credeam că o să spun asta acum 2 ani. Am început să investesc în Bitcoin și vreau să ajung la 10% din portofoliu. Îmi asum chiar și o scădere de 50% a prețului, dar cred că în 1-2 ani prețul pentru Bitcoin va crește accelerat. Băncile centrale au început din nou să tipărească cantități masive de bani, iar acești bani se duc în trei direcții: aur, acțiuni și Bitcoin. Acțiunile par saturate. Aurul rămâne valoros. Iar Bitcoin pare să devină aurul digital”, spunea Radu Georgescu într-o postare anterioară.
