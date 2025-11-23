Tesla Model 3 Standard va fi similar cu Model Y Standard, însă păstrează mai multe caracteristici, precum farurile și stopurile obișnuite, consola centrală complet funcțională și plafonul panoramic din sticlă. Dimensiunea roților va fi de 18 inci, posibil cu capace din oțel, însă anumite funcții precum reglajul electric al volanului, încălzirea scaunelor din spate, iluminarea ambientală și al doilea ecran tactil vor lipsi.

Din punct de vedere tehnic, Model 3 Standard va avea amortizoare mai simple, o baterie de capacitate mai mică și un motor electric mai puțin puternic față de versiunile Premium. Autonomia estimată este de aproximativ 550 km, iar accelerația de la 0 la 100 km/h va fi în jur de șase secunde. Specificațiile europene ar putea fi ușor diferite față de cele americane, conform informațiilor publicate de Autoweek.

În prezent, prețul de bază pentru Model 3 este de 41.990 de euro, iar Model Y Standard costă 39.990 de euro. Dacă se aplică aceeași metodă de calcul, Model 3 Standard ar putea fi oferit la aproximativ 36.990 de euro, detalii care ar putea fi confirmate în decembrie.

Pentru cei care doresc un Tesla mai accesibil, există și opțiunea de a achiziționa un Model 3 second-hand, cu prețuri începând de la aproximativ 16.000 de euro. Această alternativă rămâne atractivă pentru cei care doresc să experimenteze condusul unui Tesla fără a face o investiție majoră.

Un sondaj recent realizat de compania de date auto carVertical arată că adoptarea mașinilor electrice în România întâmpină încă reticențe semnificative în rândul cumpărătorilor. Studiul relevă că aproape jumătate dintre respondenți nu iau în calcul achiziția unui vehicul electric în prezent, indicând o preferință clară pentru motoarele convenționale.

Întrebați despre tipul de propulsie preferat, 35,9% dintre participanți au ales motoarele pe benzină, 45,9% pe motorină, 13,2% hibride și doar 5% electrice. Aceste cifre arată că majoritatea cumpărătorilor români rămân loiali motoarelor cu ardere internă, în timp ce interesul pentru tehnologia electrică este redus.

Mai mult, aproape jumătate dintre respondenți (45,6%) au declarat că nu ar achiziționa momentan un vehicul electric, iar doar 14,4% s-ar gândi să facă acest pas. Restul de 40% au ezitat, menționând că s-ar putea orienta către o mașină electrică în viitor, sugerând că există un potențial de creștere, dar acesta depinde de factori precum infrastructura de încărcare, preț și autonomie.