Potrivit Wall Street Journal, Tesla a început să transmită furnizorilor mesaje ferme privind schimbarea modului de producție: piesele provenite din China nu mai pot fi folosite pentru vehiculele destinate pieței americane. Este vorba despre componente variate, de la elemente electronice, cablaje și subansamble pentru baterii, până la sisteme sensibile care intră în construcția modelelor electrice.

Sursele citate de publicație arată că această solicitare a devenit prioritară în contextul în care administrația americană introduce reguli mai stricte privind originea materialelor din industria auto electrică, în special pentru companiile care vor să beneficieze de credite fiscale și programe de sprijin federal.

Gigantul auto a transmis clar partenerilor industriali că „nu mai folosească piese fabricate în China la producţia maşinilor destinate pieţei americane”, o cerință care pune presiune pe întregul ecosistem de furnizori.

În practică, decizia obligă companiile care lucrează pentru Tesla să caute urgent alte surse de aprovizionare, să își reorienteze producția sau chiar să mute operațiuni în alte țări. Pentru mulți furnizori, aceasta înseamnă renegocierea contractelor, restructurarea fluxurilor logistice și creșterea costurilor, cel puțin pe termen scurt.

Unii furnizori au transmis, sub protecția anonimatului, că schimbarea este una dintre cele mai solicitante cerințe impuse de Tesla până acum, deoarece multe componente critice sunt produse preponderent în China, fie direct, fie prin sub-furnizori greu de înlocuit.

Decizia Tesla apare pe fondul escaladării tensiunilor comerciale dintre Washington și Beijing. Statele Unite au introdus recent taxe sporite pentru o gamă largă de produse chinezești, inclusiv componente auto și materiale utilizate la fabricarea bateriilor.

În paralel, noile reguli privind creditele federale pentru vehicule electrice impun criterii mai dure de proveniență, în special pentru baterii, software și componente electronice. Pentru a nu risca pierderea accesului la subvenții, Tesla este nevoită să-și ajusteze rapid lanțul de aprovizionare astfel încât să elimine orice element provenit din China, chiar și atunci când costurile cresc.

Această strategie se înscrie într-o tendință mai largă a industriei, în care marii producători auto încearcă să reducă dependența de China, considerată un risc major în cazul unor dispute comerciale sau geopolitice.

Experții subliniază că reconfigurarea lanțurilor de aprovizionare nu va fi un proces simplu și ar putea produce întârzieri în producția unor modele Tesla sau costuri suplimentare pentru companie. Totuși, pe termen lung, mutarea ar putea ajuta producătorul american să obțină un control mai bun asupra calității și să se alinieze cerințelor stricte impuse de autoritățile americane.

Pentru furnizori, schimbarea este un test de flexibilitate. Unii ar putea să înceteze colaborarea cu Tesla dacă nu pot îndeplini condițiile, în timp ce alții se vor adapta rapid pentru a rămâne în ecosistemul producătorului de vehicule electrice.