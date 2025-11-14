Volkswagen consideră esențială integrarea software-ului și a componentelor electronice pe platformele sale auto, mai ales în contextul dificultăților întâmpinate în unificarea arhitecturii tehnologice a mărcilor din portofoliu, dificultăți apărute după întârzierile repetate ale diviziei interne de software Cariad.

Colaborarea cu Rivian este privită ca o soluție pentru accelerarea dezvoltării unei platforme auto de generație viitoare și pentru reducerea decalajului tehnologic față de competitori precum Tesla sau producătorii chinezi. În cadrul parteneriatului RV Tech, reprezentanții Volkswagen au subliniat că arhitectura comună este concepută să fie suficient de capabilă încât să permită, pe viitor, utilizarea și pe vehicule cu motoare convenționale, obiectivul principal rămânând însă implementarea pe modelele electrice, urmând ca deciziile legate de extindere să fie analizate ulterior.

Contextul pieței auto influențează și el strategia grupului. În Statele Unite, cererea pentru vehicule electrice este așteptată să încetinească odată cu expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari. În Europa, Volkswagen și alți producători tradiționali se confruntă cu presiunea crescândă exercitată de mărcile chineze, care vin cu prețuri mai scăzute și ritm accelerat de inovare.

„Este, desigur, o arhitectură extrem de capabilă şi am putea permite utilizarea ei viitoare şi pentru vehicule ICE, dar, aşa cum am menţionat, focusul nostru clar este implementarea pentru modelele electrice, iar tot ceea ce va urma se va decide ulterior”, a declarat Carsten Helbing, co-director al joint-venture-ului RV Tech, conform Reuters.

Pentru a-și consolida capacitățile software, Volkswagen a decis anul trecut să investească 5,8 miliarde de dolari în Rivian, mișcare interpretată drept un răspuns la dificultățile interne ale Cariad. Conform reprezentanților RV Tech, arhitectura dezvoltată împreună cu Rivian are potențialul de a susține diverse configurații de propulsie, deși implementarea completă în zona vehiculelor tradiționale ar necesita muncă suplimentară la nivelul componentelor și al platformei.

„Arhitectura are capacitatea de a susţine şi alte configuraţii de propulsie. Nu vedem probleme majore acolo, dar, desigur, este necesar un plus de muncă la nivelul componentelor şi al platformei”, a mai spus Helbing.

Cele două companii au stabilit că testele de iarnă vor începe înainte de finalul acestui an. Acestea vor evalua performanța sistemului în condiții extreme pe trei modele: Volkswagen ID.Every1, un model Audi și un model produs de marca Scout. Noul ID.Every1, un automobil compact, va fi primul vehicul al grupului Volkswagen care va integra noua arhitectură software și electronică dezvoltată în cadrul RV Tech, lansarea fiind programată pentru anul 2027.

Până la finalul deceniului, mai multe modele din grupul Volkswagen bazate pe platforma Scalable Systems Platform sunt așteptate să adopte tehnologia creată în colaborare cu Rivian, marcând astfel un pas important în strategia Volkswagen de a-și moderniza infrastructura digitală și de a se adapta mai rapid la evoluțiile pieței auto globale.