Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 13 noiembrie 2025, un decret care aprobă modificarea Legii nr. 132/2017 despre asigurarea obligatorie auto (RCA) pentru daunele produse altor persoane prin accidente cu mașini sau tramvaie, a informat Administrația Prezidențială.

Proiectul de lege stabilește limite minime pentru asigurarea RCA, conform regulilor europene:

Pentru daune materiale într-un accident, indiferent de câte persoane sunt afectate, despăgubirea poate ajunge până la 6.434.740 lei.

Pentru vătămări corporale sau decese, inclusiv daune nefinanciare, despăgubirea poate ajunge până la 31.926.210 lei.

Controlul RCA va putea fi făcut cu dispozitive electronice în trafic, fără să fie nevoie să se oprească vehiculul, respectând legislația GDPR. Legea introduce și un model standard european pentru certificatul cu istoricul daunelor acoperite de RCA.

Asiguratul poate cere în scris suspendarea RCA pe perioada suspendării înmatriculării vehiculului. În acest timp, vehiculul trebuie ținut într-un spațiu privat, în afara domeniului public. Nerespectarea acestei obligații se consideră încălcare a RCA și se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.000 lei, plus reținerea certificatului de înmatriculare până la prezentarea dovezii că RCA este încheiat.

Proiectul de lege a fost adoptat pe 22 octombrie de Camera Deputaților, care a avut decizia finală. Legea pune în aplicare Directiva Europeană 2021/2118 și respectă forma aprobată de Guvern în decembrie 2023, după ce toate modificările propuse de Senat sau de deputați au fost respinse.

Legea obligă și trotinetele și bicicletele electrice să aibă asigurare RCA, chiar dacă nu trebuie înmatriculate. Legea aduce și alte schimbări: suspendarea contractului RCA, noi limite de despăgubire și posibilitatea de a verifica asigurarea prin camerele CNAIR.

Nu toate trotinetele sau bicicletele electrice trebuie să aibă RCA. Sunt obligate doar: cele care pot merge mai repede de 25 km/h și cele care cântăresc peste 25 kg și pot merge mai repede de 14 km/h. Legea redefinește „vehicul” astfel: