Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat joi, 13 noiembrie 2025, legea care aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89/2024 privind activitățile integrate pentru emiterea și transmiterea deciziilor de recalculare a pensiilor din sistemul public.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 13 noiembrie 2025, următoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2024 privind unele măsuri pentru desfășurarea activităților integrate aferente emiterii și transmiterii deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii (PL-x 545/07.10.2024)”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Actul normativ stabilește procedura completă prin care Casele de Pensii și Poșta Română colaborează în mod exclusiv pentru tipărirea, procesarea, expedierea și confirmarea primirii deciziilor de recalculare a pensiilor, în contextul aplicării Legii nr. 360/2023.

Legea detaliază circuitul documentelor, obligațiile instituțiilor implicate, condițiile de transmitere a datelor, tarifele aferente serviciilor și răspunderea părților în cazul întârzierilor sau neconcordanțelor.

Documentul promulgat reprezintă una dintre piesele-cheie în procesul amplu de recalculare a pensiilor, proces care presupune actualizarea dosarelor pentru milioane de beneficiari și o coordonare instituțională fără precedent între Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), casele teritoriale și Poșta Română.

Actul normativ stipulează că Poșta Română primește, cu titlu de exclusivitate, sarcina de a tipări, procesa și distribui plicurile cu deciziile de recalculare la domiciliile beneficiarilor. Casa Națională de Pensii Publice va transmite către Poștă bazele de date necesare, conținând informațiile fiecărui pensionar: numele, prenumele, CNP-ul, adresa și identificatorul deciziei.

Casele teritoriale vor emite deciziile și le vor transmite către subunitățile desemnate ale Poștei, însoțite de borderouri în ordinea exactă în care au fost generate. Legea prevede obligația ca această ordine să fie respectată cu strictețe, tocmai pentru a evita încurcări în procesul de distribuire.

Poșta Română va tipări plicurile conform modelului agreat prin convenția încheiată cu Ministerul Muncii și CNPP, apoi va expedia fiecare decizie fie prin scrisoare recomandată, fie prin trimitere cu confirmare de primire, în funcție de țara de destinație. Pentru beneficiarii din România și din statele care acceptă confirmarea de primire, se folosește acest serviciu; pentru celelalte țări, sunt utilizate trimiterile recomandate.

Legea introduce și tarifele aferente serviciilor poștale, plătite din bugetul asigurărilor sociale. Pentru trimiterea pe teritoriul național, costul este de 7,85 lei per plic, plus TVA. Pentru trimiterile externe în țările care acceptă confirmarea poștală de primire, tariful crește la 33,61 lei per plic, la care se adaugă TVA. Pentru celelalte state, costul serviciului recomandat este de 25 de lei per plic, fiind scutit de TVA.

CNPP va vira Poștei Române sumele aferente serviciilor prestate, în baza convenției obligatorii ce trebuie semnată în maximum cinci zile de la intrarea în vigoare a ordonanței. Această convenție constituie actul justificativ pentru toate plățile și angajamentele asumate de bugetul asigurărilor sociale în cadrul acestui proces.

Poșta Română este obligată să pună la dispoziția CNPP rapoarte periodice detaliate pe fiecare casă teritorială de pensii, rapoarte ce vor evidenția numărul deciziilor primite și distribuite. Instituția va dezvolta și o aplicație informatică specială care va permite caselor de pensii să verifice în timp real statusul fiecărei trimiteri poștale, inclusiv confirmarea de primire.

Articolul 6 al legii stabilește responsabilități clare pentru protejarea datelor cu caracter personal, Poșta fiind obligată să asigure securitatea procesării și să distribuie către destinatari exclusiv documentele transmise de casele de pensii. Orice încălcare atrage răspunderea legală a companiei.

Textul legislativ reglementează și situațiile în care pot apărea întârzieri. Poșta Română este exonerată de răspundere atunci când întârzierile sunt generate de neconcordanțe între borderou și deciziile predate de casele teritoriale. La rândul lor, casele de pensii sunt responsabile pentru ordinea corectă a documentelor.

În schimb, Poșta Română răspunde legal dacă întârzie trimiterea plicurilor în mod nejustificat sau dacă distribuie documente eronate sau incomplete. CNPP este exonerată de răspundere în cazul întârzierilor la trimiterea plicurilor, dacă acestea sunt cauzate de situațiile prevăzute de Legea 360/2023.