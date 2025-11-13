Discuțiile dintre magistrați și liderii coaliției, mediate de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, s-au încheiat fără niciun rezultat concret. Subiectul central rămâne pensia specială a judecătorilor și procurorilor, care refuză să renunțe la cerințele lor privind procentul aplicat la venitul brut.

Magistrații solicită ca pensia de serviciu să fie de 65% din venitul brut, ceea ce în multe cazuri ar depăși salariul net pe care îl primesc în activitate. De exemplu, un magistrat cu un salariu brut de 20.000 de lei ar ajunge la o pensie lunară de aproximativ 13.000 de lei, peste salariul net de 11.700 de lei.

Reprezentanții magistraților invocă decizii ale Curții Constituționale care susțin că pensia de serviciu ar trebui să fie apropiată de ultima remunerație încasată. De cealaltă parte, liderii coaliției, sprijiniți de premierul Ilie Bolojan, au respins aceste cerințe, insistând asupra variantei inițiale a proiectului respins de CCR, care prevedea pensii echivalente cu 75% din salariul net, deja un procent ridicat la nivel european.

Un punct în care ar putea exista compromis este perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani. Magistrații cer ca această perioadă să se întindă pe 15-20 de ani, în timp ce proiectul inițial propunea 10 ani. Premierul ar fi dispus să discute o ajustare a acestei perioade, semnalând o posibilă deschidere la negocieri.

Președintele Nicușor Dan ar putea convoca din nou părțile săptămâna viitoare pentru a relua discuțiile și a căuta un compromis. Timpul este însă limitat: dacă legea nu va fi adoptată până pe 28 noiembrie, România riscă să piardă peste 230 de milioane de euro din fondurile europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Curtea Constituțională a României a publicat motivarea deciziei privind legea pensiilor speciale ale magistraților, evidențiind o încălcare a Constituției. CCR subliniază că Guvernul nu a cerut avizul Consiliului Superior al Magistraturii, ceea ce afectează rolul instituției ca garant al independenței justiției.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că problema pensiilor speciale trebuie rezolvată corect, însă a atras atenția că subiectul a devenit, în mod nedrept, o temă de campanie politică. Oficialul a spus că magistrații au fost transformați într-un fel de „vinovați de serviciu”, o situație care nu este acceptabilă.