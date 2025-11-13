UPDATE 10.53: Nicușor Dan l-a primit joi pe premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, la Palatul Cotroceni.

„Mersi de invitație și de primirea foarte căldurasă. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru noi. Prima noastră, după cum știți, vizită oficială. Mă bucur foarte mult că ne ducem la prieteni noștri, la frații noștri. Știu că ați contribuit și dumneavoastră foarte mult, prin toți diplomații, din Europa și din alte țări, în acest proces și vă mulțumim foarte mult. Pentru noi este foarte important, avem o oportunitate unică. Sigur că, cu toate cele ce se întâmplă în zonă, războiul în Ucraina, parcursul european pentru noi nu este doar o direcție strategică, ci o mișcare de supraviețuire și de protejare, de securitate națională”, i-a spus premierul Alexandru Munteanu lui Nicușor Dan.

Munteanu va avea întrevederi cu președinții Parlamentului, Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean, precum și cu omologul său, Ilie Bolojan.

Știrea inițială: Șeful Executivului de la Chișinău a transmis, înaintea plecării spre București, că vizita are ca scop consolidarea relațiilor bilaterale și dezvoltarea proiectelor comune dintre cele două state. El a subliniat că între Republica Moldova și România există o relație strânsă bazată pe sprijin reciproc și pe dorința comună de a aduce beneficii cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Programul vizitei oficiale a debutat la ora 9:00, când premierul Alexandru Munteanu a fost primit la Palatul Cotroceni de către Nicușor Dan. Ulterior, la ora 11:30, este programată primirea oficială de către premierul României, Ilie Bolojan. Agenda include o rundă de discuții tête-à-tête între cei doi premieri, urmată de o întrevedere în plen a delegațiilor oficiale. La ora 12:45, cei doi șefi de guvern vor susține declarații de presă comune.

„Mergem împreună cu echipa la București. Avem multe proiecte de discutat. Facem împreună lucruri bune pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a scris Munteanu pe Facebook.

Conform unui comunicat transmis de Guvernul României, întrevederea dintre prim-miniștrii Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu se va concentra pe teme și proiecte de interes comun, în contextul geostrategic actual. Discuțiile vor viza consolidarea cooperării economice, dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere și susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

„Plecăm cu colegii să ne întâlnim cu prietenii noştri în România, susţinătorii în parcursul nostru european. Ne bucurăm foarte mult că primă noastră vizită oficială e la Bucureşti”, a transmis Munteanu într-un videoclip publicat pe pagina sa de socializare.

Vizita la București precede un moment important pentru Republica Moldova, care, începând cu data de 14 noiembrie, va prelua pentru șase luni președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, principalul organism decizional al instituției.

Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a depus jurământul de învestire la 1 noiembrie, în prezența președintelui Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Noul premier al Republicii Moldova are 61 de ani și este de profesie economist.

Într-un interviu acordat postului de televiziune TV8, Munteanu a confirmat că deține trei cetățenii (în Republica Moldova, România, SUA) și a menționat că a refuzat oferta de a primi cetățenia franceză. În același context, el a prezentat principalele priorități ale programului său de guvernare: creșterea investițiilor, orientarea economiei de la consum spre investiții, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și îmbunătățirea nivelului de trai al categoriilor vulnerabile.

Deși Alexandru Munteanu nu are experiență politică, el are o carieră solidă în mediul economic și de afaceri. În 2016, a fondat o companie care administrează investiții în Belarus, Republica Moldova și Ucraina, țară în care a locuit timp de 20 de ani înainte de a se muta la București, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.