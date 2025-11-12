Reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) și ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au cerut ca pensiile să ajungă la 60% din valoarea indemnizației brute, potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN.

Surse din coaliție au precizat că acest procent ar depăși salariul net actual al magistraților.

„60% din brut înseamnă mai mult decât salariul net pe care îl au în plata”, au spus surse din coaliția de guvernare.

De asemenea, aceștia au solicitat o perioadă de tranziție de 20 de ani pentru aplicarea noilor reguli de pensionare.

Liderii coaliției au venit cu o contraofertă, propunând prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 13 ani, cu posibilitatea extinderii până la 15 ani, dar nu mai mult. În ceea ce privește cuantumul pensiei, aceștia au susținut că poate fi acordat cel mult 75% din venitul net.

La discuții au participat și reprezentanți ai Guvernului, printre care Roxana Momeu, secretar de stat în Ministerul Justiției. Părțile au convenit doar să evite declarațiile publice tensionate pe această temă, fără a ajunge la o soluție finală.

Președintele Nicușor Dan a convocat întâlnirea pentru a obține acordul CSM și ICCJ asupra noii forme a legii pensiilor speciale, care prevede o perioadă de tranziție de 15 ani pentru creșterea vârstei de pensionare. Dacă noua formulă va fi acceptată, Guvernul își va asuma din nou răspunderea pe proiect.

Surse politice susțin că premierul Ilie Bolojan ar fi fost de acord cu varianta tranziției de 15 ani. După discuțiile de la Cotroceni, liderii coaliției s-au reunit la Guvern pentru a definitiva forma finală a legii, care trebuie adoptată până la sfârșitul lunii noiembrie.

În caz contrar, România riscă să piardă peste 230 de milioane de euro din fondurile alocate prin PNRR pentru reforma Justiției.

Înalta Curte de Casație și Justiție a cerut încetarea atacurilor politice la adresa sistemului judiciar și a subliniat că trebuie menținut un echilibru între salariile magistraților și pensiile de serviciu. Instanța supremă a mai propus introducerea unor măsuri de fidelizare pentru judecătorii și procurorii activi, prin acordarea unei cote compensatorii din economiile rezultate în urma posturilor vacante.