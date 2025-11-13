Analiza MrFinance arată că România are taxe printre cele mai mari din UE și un salariu pe oră mult sub media europeană.

Salariul mediu net din România a crescut în luna septembrie la 5.443 de lei, un avans de 4,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, românii nu simt în buzunar această evoluție, arată analiza MrFinance pe baza datelor INS.

Creșterea este una strict nominală, iar dacă este raportată la inflație, puterea reală de cumpărare s-a redus. În plus, România rămâne una dintre țările din Uniunea Europeană cu cea mai ridicată taxare a muncii, ceea ce face ca un angajat mediu să păstreze aproximativ 57% din venitul brut, după impozit și contribuții.

„Potrivit datelor INS, salariul mediu net în România a crescut 4,1% (…). Cu toate acestea, România rămâne la coada țărilor europene atunci când vine vorba de salariul pe oră”, explică Ion Soltinschi, consultant și planificator financiar.

Potrivit INS, unele sectoare au consemnat creșteri semnificative ale câștigului salarial mediu în luna septembrie:

+16,4% – activități auxiliare pentru intermedieri financiare, asigurări și fonduri de pensii

+14% – extracția petrolului brut și a gazelor naturale

+7–8,5% – servicii anexe extracției, telecomunicații

+2,5–6% – diverse ramuri industriale

Industria petrolului și gazelor rămâne cel mai bine plătit domeniu, cu un salariu mediu brut de 21.036 lei, urmat de informații & comunicații (18.003 lei) și sectorul financiar–asigurări (14.517 lei).

transporturi aeriene: –14,9%

producția & furnizarea de energie, gaze și apă caldă

transporturi pe apă

fabricarea altor mijloace de transport

tipărire și reproducerea înregistrărilor

Aceste domenii au raportat scăderi între 2% și 6,5%, un semnal al presiunilor economice din ultimele luni.

Creșterea salariilor nu ține pasul cu inflația, acesta fiind motivul pentru care românii simt că le rămân mai puțini bani decât în anii trecuți, deși statistic veniturile sunt mai mari.

„Salariile medii (…) au crescut doar în termeni nominali. În termeni reali, salariul mediu a scăzut în România comparativ cu anul trecut”, subliniază Soltinschi.

România are, totodată, un salariu mediu brut pe oră de 10,8 euro, mult sub media europeană, de 24 de euro.

Acest decalaj, combinat cu taxarea ridicată, accentuează vulnerabilitatea financiară a angajaților.

Pentru a limita efectele inflației, specialistul MrFinance recomandă orientarea către instrumente de investiții cu randamente superioare creșterii generale a prețurilor.

1. Titluri de stat – una dintre cele mai sigure opțiuni

Randamentele de 6–7% la titlurile în lei pot depăși inflația și sunt garantate de stat. Sunt potrivite pentru cei cu profil conservator.

2. Fonduri de investiții diversificate

Acestea combină acțiuni și obligațiuni și sunt utile pe termen mediu și lung pentru protejarea capitalului.

3. Investiții în active reale

Imobiliarele (apartamente, spații comerciale, terenuri) tind să își păstreze valoarea în perioade de inflație ridicată.

La fel și aurul sau metalelor prețioase, considerate active de refugiu.

Protecția pe termen lung: investițiile în acțiuni și ETF-uri

„Pe termen lung, investițiile în acțiuni sau fonduri mutuale sunt printre cele mai eficiente forme de protecție împotriva inflației”, spune Soltinschi.

Cele mai recomandate instrumente sunt:

-acțiuni listate la BVB sau pe piețe internaționale

-fonduri mutuale și ETF-uri care urmăresc indici precum BET, S&P 500, MSCI World

Randamentele istorice ale acestor investiții sunt între 8–10% anual, peste inflația medie, ceea ce asigură o creștere reală a capitalului în timp.

Mr.Finance.ro este o platformă online care oferă informații despre credite, asigurări, investiții, criptomonede și Forex, punând la dispoziția utilizatorilor instrumente de comparație a ofertelor financiare disponibile pe piață.