România are în prezent aproape 4,9 milioane de pensionari, iar pensia medie este de 2.813 lei. Sistemul se bazează în principal pe Pilonul 1, adică pe contribuțiile actualilor angajați care finanțează pensiile celor retrași din activitate.

Acest mecanism al solidarității între generații devine însă tot mai greu de susținut, în condițiile în care numărul celor care muncesc scade, iar populația îmbătrânește rapid.

Pilonul 1, cel public, redistribuie contribuțiile din prezent către pensionarii actuali, fără acumulare individuală. Pilonul 2, cel privat obligatoriu, presupune economisirea în conturi personale, banii fiind moștenibili. Pilonul 3 este voluntar, alimentat opțional de angajat sau angajator, care poate oferi până la 450 de euro pe an, sumă deductibilă fiscal.

Iancu Guda explică faptul că Pilonul 2 este singurul care poate echilibra problema cauzată de Pilonul 1, unde generațiile tinere sunt insuficiente pentru a acoperi valul de pensionări.

În prezent, pensia medie reprezintă aproximativ 53% din salariul mediu, un nivel mai ridicat decât în urmă cu un deceniu, când era de circa 45%.

Deși acest lucru pare pozitiv, analistul avertizează că economia nu poate susține o asemenea creștere pe termen lung, pentru că veniturile din contribuții nu țin pasul cu majorările pensiilor.

El a spus că și-ar dori pensii mai mari pentru toți seniorii, dar problema este cine le plătește. Numărul angajaților și valoarea salariilor nu cresc în același ritm, iar diferența este acoperită prin împrumuturi, ceea ce duce la un sistem tot mai vulnerabil.

Analistul estimează că, în lipsa unor măsuri de corectare, generația actuală de angajați ar putea primi la pensionare doar o treime din veniturile actuale.

În următorii ani, creșterea pensiilor și stagnarea salariilor vor accentua dezechilibrul dintre cele două, fenomen descris de specialist ca „o foarfecă periculoasă pentru economie”.

„Din păcate, mi-aș dori și eu pentru bunica mea și pentru toți bunicii din România pensii mai mari. Dar întrebarea este cine le plătește. Numărul de angajați din economie care contribuie și dimensiunea salariului la care se aplică CAS-ul nu cresc proporțional cu pensia. Și atunci ce înseamnă că ne îndatorăm ca să plătim pensii mai mari și mă întreb peste 5 ani, oare ne vor pensiona la 70 de ani? Sau ce pensii o să mai avem eu care am 40 de ani? Peste 25 de ani o să am un procent de înlocuire de 30% pensie raportată la salariu. Nu mai sunt bani. Asta e problema, provocarea și ne pare rău tuturor”, a spus Iancu Guda, potrivit Observator.

În timp, creșterea procentuală a pensiilor e mai accentuată, iar salariul frânează. Și atunci cele două sunt o foarfecă foarte, foarte periculoasă pentru economie, mai spune specialistul.