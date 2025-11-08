Conform datelor centralizate de CNPP, la finalul lunii octombrie 2025, numărul total de pensionari era de 4.692.612 persoane, în scădere cu 198 față de luna septembrie. Această ușoară diminuare evidențiază fluctuațiile lunare normale în rândul persoanelor care beneficiază de drepturi de pensie în România.

Datele arată că pensia medie înregistrată în această perioadă a fost de 2.775 de lei, marcând o creștere de 2 bani față de luna precedentă. Valoarea totală a drepturilor de pensie plătite a ajuns la 13,021 miliarde de lei, sumă care reflectă costurile pentru stat legate de sistemul public de pensii.

Aceste cifre oferă o perspectivă asupra resurselor alocate și a stabilității sistemului de pensii, fiind relevante pentru beneficiarii actuali și pentru planificarea financiară pe termen scurt și mediu.

Din totalul celor aflați în evidențele CNPP, un segment de 540.718 pensionari provenea din domeniul agriculturii. Pentru această categorie, pensia medie a fost de 720 de lei, semnificativ mai redusă decât media generală, reflectând particularitățile activităților agricole și perioada de cotizare înregistrată.

Aceste date arată diferențele importante dintre pensiile din agricultură și cele obținute la limita standard de vârstă sau prin alte forme de pensionare. Astfel, se evidențiază necesitatea de a analiza pe categorii de activitate modul în care se stabilesc drepturile de pensie.

CNPP continuă să furnizeze aceste statistici lunar, pentru a oferi o imagine clară a distribuției pensiilor pe sectoare și tipuri de activitate, facilitând atât politica publică, cât și informarea directă a pensionarilor.

În octombrie 2025, majoritatea persoanelor pensionate la limita de vârstă, un număr de 3.775.635, reprezentau cea mai mare categorie de beneficiari, dintre care 2.156.560 erau femei. Pentru acest segment, pensia medie se ridica la 3.104 lei, evidențiind nivelul mediu al veniturilor obținute în funcție de vechimea în muncă și contribuțiile realizate.

Pe de altă parte, pensiile anticipate au fost acordate unui număr de 2.552 persoane, cu o pensie medie de 3.656 de lei, iar pensia anticipată parțială a beneficiat 69.543 de persoane, cu o pensie medie de 2.620 lei.

În ceea ce privește pensiile de invaliditate, acestea au fost primite de 399.873 persoane, dintre care 45.934 pentru gradul I de invaliditate, cu pensii medii de 1.102, respectiv 964 de lei.

Aceste date evidențiază diversitatea tipurilor de pensionare și diferențele dintre pensiile obținute în funcție de condițiile de ieșire la pensie sau de gradul de invaliditate.

În aceeași perioadă, pensia de urmaș a fost acordată unui număr de 443.911 persoane, pensia medie fiind de 1.501 lei. Aceasta reflectă sprijinul oferit urmașilor persoanelor decedate și nivelul mediu al veniturilor disponibile pentru această categorie.

De asemenea, un număr redus de 98 pensionari a beneficiat de ajutor social, cu o medie a valorii de 540 de lei. Această formă de sprijin evidențiază cazurile excepționale în care veniturile obținute prin pensie nu acoperă nevoile de bază ale persoanelor în vârstă.