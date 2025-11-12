”În luna septembrie 2025, câştigul salarial mediu brut a fost 9.078 lei, cu 76 lei (+0,8%) mai mare decât cel înregistrat în luna august 2025. Câştigul salarial mediu net a fost 5.443 lei, în creştere cu 56 lei (+1%) faţă de luna august 2025. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (12.433 lei) şi în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (12.136 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (3.383 lei) şi în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.446 lei)”, arată datele INS.

Comparativ cu luna septembrie 2024, câștigul salarial mediu net a fost mai mare cu 4,1%. Indicele câştigului salarial real s-a situat la 94,7% față de anul precedent, în timp ce față de august 2025 a fost 100,6%, arată raportul INS. În raport cu octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a ajuns la 238%, cu 1,6 puncte procentuale peste nivelul din luna august.

INS explică faptul că variațiile lunare ale salariilor sunt determinate în mare parte de acordarea primelor, bonusurilor anuale și a altor stimulente ocazionale, precum și de realizările de producție sau încasările mai mari obținute de companii.

În septembrie, în majoritatea sectoarelor economice s-au înregistrat creșteri, determinate de acordarea de prime trimestriale, anuale, sume din profitul net, ajutoare bănești și bilete de valoare. Printre domeniile cu cele mai mari creșteri ale câștigului salarial mediu net se numără:

+16,4% în activități auxiliare pentru intermedieri financiare, asigurări și fonduri de pensii;

+14% în extracția petrolului brut și a gazelor naturale;

între 7% și 8,5% în servicii anexe extracției și telecomunicații;

între 2,5% și 6% în industrii precum prelucrarea pieilor, farmaceutice, IT, metalurgie, mobilă, echipamente electrice și auto.

În unele domenii, câștigurile au fost mai mici față de luna anterioară, ca urmare a lipsei bonusurilor acordate anterior sau a încasărilor reduse. Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat:

-14,9% în transporturile aeriene;

între -2% și -6,5% în intermedieri financiare (fără asigurări și pensii), fabricarea altor mijloace de transport, producția și furnizarea de energie electrică și termică, transporturi navale, activități de asigurări și reasigurări, precum și în tipărire.

În sectorul public, salariile au urcat ușor față de luna august. În învățământ, creșterea a fost de 2,1%, determinată de reluarea plății cu ora pentru cadrele didactice. În administrația publică, avansul a fost de 0,4%, în timp ce în sănătate și asistență socială, salariile au scăzut marginal cu 0,1%.

Fluctuațiile anuale și influența inflației

INS subliniază că variațiile sezoniere sunt normale în evoluția salariilor, fiind generate de bonusurile acordate la final de an sau în lunile martie–aprilie. Evoluția câștigului salarial real este influențată nu doar de nivelul veniturilor, ci și de rata inflației, care determină puterea efectivă de cumpărare a salariaților.