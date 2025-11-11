Comisia Europeană a transmis un mesaj important în timp ce partidele din coaliție se ceartă pe tema creșterii salariului minim. PSD a cerut ca salariul minim să ajungă la 4.500 de lei de la 1 ianuarie, conform PNRR, dar premierul Ilie Bolojan a spus că nu vrea să pună presiune pe firme cu o astfel de măsură.

Comisia Europeană a spus că salută decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a confirmat că Directiva privind salariile minime are o bază legală solidă. Potrivit Comisiei, salariile minime decente sunt importante pentru corectitudine socială și pentru o economie sănătoasă. Ele ajută la menținerea puterii de cumpărare a angajaților, la reducerea diferențelor de venit și a sărăciei în rândul celor care muncesc. De asemenea, sprijină cererea internă și îi motivează pe oameni să muncească, contribuind și la reducerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține că fiecare lucrător din Europa ar trebui să poată avea un trai decent. Ea a considerat decizia Curții un moment important pentru europeni, subliniind că este vorba despre demnitate, echitate și siguranță financiară. Potrivit spuselor sale, directiva va fi aplicată respectând tradițiile fiecărei țări, rolul sindicatelor și al negocierilor colective, și a adăugat că scopul este ca munca să fie răsplătită corect.

„Fiecare lucrător din Europa ar trebui să poată câştiga un trai decent. Hotărârea de astăzi este un moment de referinţă pentru europeni – este vorba despre demnitate, echitate şi siguranţă financiară. Directiva va fi implementată cu respect deplin pentru tradiţiile naţionale, autonomia partenerilor sociali şi importanţa negocierii colective. Angajamentul nostru este ca munca să fie cu adevărat răsplătită”, a declarat Von der Leyen.

La rândul ei, vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a reamintit că hotărârea Curții întărește modelul social european, bazat pe salarii corecte și pe negocieri colective puternice. Conform ei, este o veste bună pentru angajați, mai ales pentru cei cu venituri mici, dar și pentru angajatorii care plătesc salarii corecte în toată Europa.

„Hotărârea Curţii de astăzi consolidează modelul social european, care se bazează pe salarii corecte şi adecvate şi pe o negociere colectivă puternică – aducând atât echitate socială, cât şi beneficii economice. Este o veste bună pentru lucrători, în special pentru cei cu venituri mici, şi pentru angajatorii din întreaga Europă care plătesc salarii corecte”, a afirmat Mînzatu.

De când a fost adoptată Directiva, în anul 2022, salariile minime au crescut rapid în toată Europa. Astfel, veniturile și nivelul de trai al multor lucrători s-au îmbunătățit. În același timp, diferența dintre cele mai mari și cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană s-a redus.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Danemarcei, care voia anularea completă a Directivei, și a confirmat că aceasta are o bază legală corectă. Curtea a spus și că prevederile Directivei legate de negocierile colective (discuțiile dintre sindicate și angajatori pentru stabilirea salariilor) sunt valabile. Comisia Europeană consideră că aceste reguli sunt importante pentru a proteja mai bine salariul minim și pentru ca tot mai mulți angajați să beneficieze de el.

Curtea a anulat doar câteva părți din două articole: cele care stabileau criteriile pe care țările cu salariu minim legal trebuie să le ia în calcul și regula care interzicea scăderea salariului minim atunci când acesta era indexat automat. Comisia analizează acum ce efecte are această modificare.

Decizia Curții nu schimbă legile deja adoptate de statele membre pentru aplicarea Directivei. Comisia a spus că va continua să se asigure că Directiva este pusă în practică peste tot în mod corect și complet.

Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat că decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene nu schimbă obligația Guvernului României de a crește salariul minim. Sindicatul a spus că, dacă Guvernul nu va face această majorare, va sesiza Comisia Europeană.

BNS a salutat decizia Curții, care confirmă că Directiva europeană privind salariul minim adecvat este valabilă și că țările membre trebuie să susțină negocierile colective și să facă planuri pentru a le extinde. Prin această hotărâre, Curtea întărește regulile europene care urmăresc salarii corecte și condiții de muncă decente, arătând că Uniunea Europeană are dreptul să intervină pentru a asigura un venit minim decent lucrătorilor.

Totuși, Curtea a anulat părțile din Directivă care impuneau criterii obligatorii pentru stabilirea salariilor minime și regula care interzicea scăderea lor atunci când erau ajustate automat.

BNS a subliniat că Executivul trebuie în continuare să aplice mecanismul de actualizare a salariului minim, așa cum s-a angajat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În PNRR este prevăzut un sistem clar, numit „mecanism tripartit”, prin care salariul minim se calculează pe baza productivității, costului vieții și evoluției economiei. Acest mecanism a fost stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 35/2025.

Sindicatul a cerut Executivului să respecte această formulă, să discute cu partenerii sociali și să încurajeze negocierile colective la nivel de sectoare și firme, pentru ca majorările salariale să fie echitabile și sustenabile.