Victor Negrescu a explicat că, după luna august 2026, când expiră termenul de implementare al PNRR, România ar trebui să depășească faza negocierilor actuale și să își propună revenirea la un sistem fiscal care să ofere sprijin concret microîntreprinderilor. Potrivit acestuia, este esențial ca statul să susțină inovația, antreprenoriatul și companiile mici, care reprezintă baza economiei reale a țării.

În același context, Victor Negrescu a subliniat implicarea IMM România într-un proiect strategic pentru dezvoltarea tehnologică, acela de construire în țară a primei fabrici dedicate inteligenței artificiale. El a menționat că acest proiect se desfășoară cu sprijinul său și că reprezintă un pas important în direcția modernizării economiei românești.

„Astăzi lucrăm la un proiect în care eu cred foarte mult ca, după august 2026, când se termină Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, să trecem peste negocierile făcute – pentru că se epuizează implementarea PNRR-ului şi, de ce nu, să ne propunem împreună, ca în perspectiva 2027-2028, să revenim la un cadru fiscal care să sprijine microîntreprinderele din România. Este esenţial să fie sprijinită inovaţia, antreprenoriatul şi mai ales micile companii care reprezintă economia reală a României”, a declarat Victor Negrescu, la „Topul Naţional al Firmelor Private din România”, organizat de IMM România.

Vicepreședintele Parlamentului European a vorbit și despre colaborarea din cadrul legislativ european, menționând faptul că se lucrează la aprobarea pachetului de simplificare a legislației europene, cunoscut sub denumirea „Omnibus”.

Totodată, el a amintit că, prin eforturile comune depuse la nivel european, a fost impus pe agenda Uniunii Europene un nou program dedicat sprijinirii startup-urilor și dezvoltării acestora la nivel continental, o inițiativă promovată activ de mediul de afaceri românesc.

„Mă bucură faptul că IMM România face parte din acest proiect pe care l-am sprijinit, de a construi în România prima fabrică AI. Mă bucur că, împreună, lucrăm pentru a aproba în Parlamentul European pachetul de simplificare a legislaţiei europene Omnibus. Mă bucur că, împreună, am reuşit să impunem pe agenda europeană un nou program pentru sprijinul startup-urilor şi mai ales pentru creşterea startup-urilor la nivel european. Aceasta este o iniţiativă pe care dumneavoastră aţi promovat-o”, a mai spus Victor Negrescu.

În discursul său, Victor Negrescu a subliniat importanța solidarității clasei politice pro-europene din România cu întreprinderile mici și mijlocii. El a atras atenția că, în contextul actual, este necesar ca reprezentanții politici să își asume deciziile dificile luate în ultima perioadă, menționând că acestea au un caracter temporar și sunt menite să stabilizeze situația economică.

De asemenea, acesta a exprimat regretul față de absența unor oficiali guvernamentali de la eveniment, amintind că, la edițiile anterioare, au participat premieri, președinți și numeroși miniștri. El a apreciat că, mai mult ca oricând, este nevoie de o prezență activă și de implicare din partea clasei politice, nu doar prin prezentarea unor planuri pe termen lung, ci și prin asumarea responsabilităților și acțiunilor din prezent.