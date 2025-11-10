Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat luni că a avut o ședință cu reprezentanți ai mai multor ministere pentru a pregăti o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro în cadrul PNRR. El a precizat că obiectivul este depunerea acesteia până la finalul lunii, pentru care trebuie îndeplinite 60 de condiții, cunoscute sub denumirea de jaloane.

Potrivit premierului, majoritatea acestor jaloane sunt deja realizate, iar restul sunt în faza finală de implementare în domeniile Sănătate, Mediu, Energie, Transporturi și guvernanța companiilor de stat. El a menționat că, în următoarele două săptămâni, aceste condiții vor fi definitivate în cadrul ședințelor de guvern.

Conform spuselor sale, fondurile vor fi folosite pentru finanțarea lucrărilor de infrastructură mare, precum și pentru reabilitarea spitalelor și a școlilor.

„ATRAGEM 2,5 MILIARDE DE EURO NERAMBURSABILI PENTRU ROMÂNIA Am avut azi o ședință cu colegii din mai multe ministere pentru a pregăti o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR. Ne propunem să o depunem până la finalul lunii, obiectiv pentru care trebuie să avem îndeplinite 60 de condiții (jaloane). Cele mai multe sunt deja îndeplinite. Sunt în faza finală de realizare restul jaloanelor la Sănătate, Mediu, Energie, Transporturi, guvernanța companiilor de stat. În următoarele două săptămâni și aceste condiții vor fi definitivate în ședințele de guvern. Banii vor finanța lucrări de infrastructură mare, spitale, școli în curs de realibilitare”, a scris, luni, Bolojan pe contul său de Facebook.

Ministerul Dezvoltării a plătit lucrări în valoare de peste 72,8 milioane de lei pentru 184 de proiecte realizate prin PNRR, a anunțat ministrul Cseke Attila. Din acești bani, aproximativ 53 milioane de lei au fost folosiți pentru 126 de proiecte legate de planificarea orașelor, documentații urbanistice și infrastructură pentru transport verde.

Alți aproape 20 milioane de lei au mers pentru 58 de proiecte de construcție a unor creșe noi, moderne și ecologice, conform standardelor europene.

Lista plăților făcute este disponibilă pe site-ul ministerului: MDLPA – plăți.

Tronsonul Poarta Sălajului – Nădășelu de pe Autostrada Transilvania, scos anterior din PNRR, va fi transferat pe Programul Transporturi, a anunțat secretarul de stat Horațiu Cosma. El a precizat că peste 300 de milioane de lei vor ajunge săptămâna aceasta la constructori, asigurând continuarea lucrărilor fără întreruperi.

Cosma a explicat că, după scoaterea tronsonului din PNRR, ministerul, împreună cu premierul Ilie Bolojan și mai mulți miniștri, a găsit o soluție pentru a garanta finanțarea și finalizarea investiției prin fonduri europene de coeziune. Potrivit lui Cosma, Ministerul Finanțelor a validat deja plata facturilor pentru lucrările executate, iar șantierele vor continua într-un ritm bun. El a adăugat că sălăjenii vor putea circula din 2026 pe cei 42 de kilometri de autostradă care leagă Zalăul de Cluj-Napoca și mai departe de restul țării. Tot atunci, se va putea circula pe Autostrada Transilvania de la Nușfalău până la Oradea.

Loturile Nădășelu – Zimbor și Zimbor – Poarta Sălajului, cu o lungime totală de 42 km, sunt construite de UMB, iar viaductele de pe acest tronson sunt realizate de firma turcă Ozaltin. Pe lotul Zimbor – Poarta Sălajului, UMB a finalizat 90% din lucrări, iar deschiderea circulației va avea loc la începutul anului viitor, după terminarea Nodului Românași. Pe lotul Nădășelu – Zimbor, lucrările sunt mai avansate, dar circulația nu va fi posibilă în 2025 din cauza întârzierilor la viaductele de la Nădășelu și Topa Mică.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a precizat că viaductele de pe lotul Nădășelu – Mihăiești au depășit 35% din stadiul de construcție și că anul viitor se va putea circula între Zimbor și Târgu Mureș, pe o distanță de 133 km. Aceste loturi erau inițial finanțate din PNRR, cu termen-limită august 2026, dar acesta nu va fi respectat, motiv pentru care au fost scoase din PNRR.