Șeful Executivului a transmis că, cu ocazia Zilei Internaționale de luptă împotriva fascismului și antisemitismului, este momentul să ne amintim de victimele și suferințele provocate de regimul fascist și de atrocitățile comise în acea perioadă.

”Marcăm astăzi Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului şi ne amintim de toţi cei care şi-au pierdut viaţa sau au avut de suferit din cauza atrocităţilor şi a manifestărilor violente comise de regimul criminal fascist”, afirmă şeful Executivului la începutul mesajului.

Premierul amintește că, acum 87 de ani, avea loc Noaptea de Cristal, un eveniment tragic din istoria Europei, când naziștii, sprijiniți de civili influențați de propaganda regimului, au arestat, torturat și ucis evrei, distrugând sau confiscând proprietățile și lăcașele lor de cult. Acest episod a marcat începutul unuia dintre cele mai întunecate capitole ale istoriei: Holocaustul.

Ilie Bolojan a subliniat că, odată cu răspândirea urii în Europa, aceasta a ajuns și în România, unde incidentele izolate s-au transformat în acțiuni sistematice împotriva comunităților evreiești. Premierul atrage atenția că, în contextul în care intoleranța și ura rămân prezente în societate, este responsabilitatea tuturor să acționăm ferm pentru a preveni discriminarea și a proteja coeziunea socială. El a reconfirmat angajamentul Guvernului de a combate antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură.